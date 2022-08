Real Madrid inició su defensa del título liguero con sufrida victoria

Entornointeligente.com /

El Real Madrid, campeón de Liga, comenzó su andadura en la temporada 2022/2023 con una sufrida victoria a domicilio (1-2) frente al Almería , recién ascendido a Primera, que se adelantó a los seis minutos con un tanto de Ramazani y le obligó a ir a remolque hasta encontrar la remontada en el segundo periodo con las dianas de Lucas Vázquez y de David Alaba, este de falta directa y en el primer balón que tocaba.

Antes de que rodara el balón, hubo pasillo de los rojiblancos al supercampeón de Europa. Una vez con el esférico en juego, el Power Horse Stadium se vino abajo primero con lo que suponía el regreso de su equipo a Primera y después con un balón de Eguaras a Ramazani para que este se marchara de Antonio Rudiger, batiera a Courtois y lo celebrara con voltereta.

Era tan solo el minuto 6 y saltaba la sorpresa en el coliseo almeriense. Y pudo ser aún mayor, cuando Sadiq, a los 13, recuperaba el balón en zona de tres cuartos y probó fortuna desde fuera del área, sin fortuna, aunque su tiro salió muy cerca de la escuadra.

LEA TAMBIÉN: REAL MADRID INICIÓ CON PIE DERECHO LA TEMPORADA: GANÓ CON FIRMEZA LA SUPERCOPA DE EUROPA Para entonces, el Real Madrid ya se aproximaba con cierto peligro al área local, principalmente mediante disparos de Valverde, bien repelidos por Fernando, o buscando a Vinícius en la izquierda, donde retó constantemente a Chumi, improvisado lateral derecho en los de Rubi.

Obviamente, el conjunto de Rubi, con el marcador a favor, optó por pertrecharse en su terreno, cerrar espacios a la espera de la velocidad de Ramazani y Sadiq; y entregó el balón al Real Madrid. Los merengues dispusieron de más ocasiones por medio de Benzema y Vinicius, pese a que su juego no era excesivamente fluido. La zaga local y la falta de acierto le impidió equilibrar el partido antes del descanso.

ROTACIONES DE ANCELOTTI NO FUNCIONARON Ancelotti, que apostó por varias rotaciones en el once inicial, no tuvo más remedio que tras el descanso sacar a Luka Modric, clave en la remontada de su equipo por su manejo de partido, juego entre líneas y visión. Incluso más tarde el técnico italiano dio entrada a Eden Hazard.

La ofensiva del Real Madrid acabó encontrando la recompensa. En una de las múltiples llegadas, Vinícius entró al área, y pese a una nueva intervención de Fernando, el balón, tocado por Benzema, llegó muerto a los pies de Lucas Vázquez, que hizo el empate. Antes, Vinícius, Valverde o el propio capitán blanco habían disfrutado de ocasiones para haberlo logrado, aunque Sadiq volvió a inquietar a Courtois.

El Real Madrid culminó la remontada en el minuto 75. Ancelotti volvió a acertar con la entrada de Alaba justo en una falta al borde del área. El austríaco se fue directo a botarla y logró un magnífico tanto por la escuadra de Fernando que acabó dando los tres puntos, si bien el campeón no pudo respirar tranquilo hasta el pitido final por el arreón del luchador Almería.

