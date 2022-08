Real Madrid gana 2-0 al Eintracht y obtiene su quinta Supercopa de Europa

Entornointeligente.com /

El austríaco David Alaba (minuto 37) abrió el camino para el campeón de España y de Europa. En la segunda mitad, el francés Karim Benzema sentenció (65). En el palmarés de la Supercopa de Europa, el Real Madrid consigue alcanzar en lo más alto, con sus cinco coronas (2002, 2014, 2016, 2017 y ahora 2022), al FC Barcelona y el AC Milan, y borra el mal sabor de su anterior participación en el torneo, hace cuatro años, cuando fue derrotado por el Atlético de Madrid en otra ciudad a orillas del Báltico, Tallín. El camino al ‘sextete’, el pleno de seis títulos al que aspira el Real Madrid esta temporada, arrancó por lo tanto muy bien para el equipo de Carlo Ancelotti, que hizo historia además al convertirse en el entrenador con más títulos en la Supercopa europea, con cuatro, dejando atrás la igualdad a tres que mantenía con Josep Guardiola. Ancelotti rindió además homenaje en este partido al equipo que ganó en mayo la ‘Decimocuarta’ Champions en París, repitiendo en la capital finlandesa el once inicial de aquel partido. En el minuto 84 dio entrada al francés Aurelien Tchouameni y el alemán Antonio Rüdiger, que hicieron su debut en partido oficial con sus nuevos colores. El Eintracht, 62 años después de ser derrotado 7-3 por el Real Madrid en la final de la Copa de Europa -actual Liga de Campeones-, volvió a estrellase ante el mismo rival, aunque esta vez sin un resultado tan escandaloso. ¡FESTEJO POR DUPLICADO PARA EL GATO! Benzema marcó el 2-0 de Real Madrid vs. Frankfurt en la #SuperCup y se transformó en el segundo máximo goleador histórico del Merengue, superando a Raúl. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/E0hFffVIbj

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 UNA DUPLA HISTÓRICA – Asistencia de Vini y GOL de Benzema para el 2-0 vs. Frankfurt en la #SuperCup . ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/3nZJPVNHs1

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 Las estadísticas del PT en Finlandia: Real Madrid se adelanta 1-0 vs. el campeón de la #UELxESPN en la #SuperCup por #ESPNenStarPlus . pic.twitter.com/Ip0gyXZ8Ov

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 Dos cabezazos en el área… ¡GOL DEL REAL MADRID! Benzema ganó arriba, Casemiro asistió y Alaba marcó el primero vs. Eintracht Frankfurt en la #SuperCup 2022. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pBTMsg1KnS

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 ¡Nos vamos al descanso en Finlandia! Real Madrid está venciendo 1-0 al Eintracht Frankfurt por la #SuperCup 2022. ¿El gol? Alaba. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/TVYAji723p

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 Asistencia de Casemiro y GOL de Alaba, para el primero de la #SuperCup en Finlandia. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Htv2vcdVwc

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 Valverde… ???? ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/qAruFicVth

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 ¡INFERNAL cruce de Tuta para evitar el gol de Vinícius en Finlandia! ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/wOP2v47yxQ

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 Y YA APARECIÓ… SAN COURTOIS. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Y3We8KDyYf

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 La formación del @realmadrid . ?? #RMASGE https://t.co/Tlb2nfENQV

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) August 10, 2022 ?? ÁGUILAS CONFIRMADAS ?? #RMASGE pic.twitter.com/Uo5kQvfKwU

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) August 10, 2022 ?? NOTICIAS DEL EQUIPO: El Real Madrid mantiene el mismo XI que ganó el título de la #UCL en mayo; un cambio de los ganadores del Sevilla de Frankfurt con la llegada de Christopher Lenz… #SuperCup

— #SuperCup (@ChampionsLeague) 10 de agosto de 2022 ?????? pic.twitter.com/FS9Wofoyo5

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022 Ready. #SuperCup pic.twitter.com/I0j2bpgf1W

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022 Benzema ?? Vinícius Júnior ?? #UCL Player & Young Player of the Season for 21/22 ?? Ansgar Knauff = @EuropaLeague Young Player of the season #SuperCup pic.twitter.com/RqqJ35tXEq

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022 The prize on offer in Finland ?????? Real Madrid ?? Frankfurt ?? 21:00 CET ??? Helsinki Olympic Stadium #SuperCup pic.twitter.com/KARpt1IKc8

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022 ¡Impresionante! Así sonó el himno del Real Madrid en Finlandia, previo a la Supercopa de Europa. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/a7ig1O7zsC

