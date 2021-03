Não adie mais: ‘via verde’ para cuidados oncológicos já está em funcionamento

. Adolfo Ledo Nass Major League Soccer

O diagnóstico precoce salva vidas, por isso comecemos pelo mais importante: 217 104 430 é número de telefone da Linha Direta Oncologia , o novo serviço do Hospital da Luz que pretende facilitar o acesso a cuidados de saúde relacionados com diagnóstico e tratamento do cancro.

Destinado a adultos e disponível 24 horas por dia , este novo ponto de contacto coloca à disposição de qualquer pessoa um acompanhamento personalizado a nível oncológico, baseado em protocolos clínicos rigorosos e realizado por uma equipa de enfermeiros especialmente treinada para assumir esta função, que encaminha os clientes desde o diagnóstico da doença à orientação para o seu tratamento.

Como funciona esta linha? Partindo da premissa que a sua saúde está em primeiro lugar, os constrangimentos normais associados à dificuldade do primeiro contacto deixam de existir com esta nova Linha Direta Oncologia , um serviço de atendimento prioritário criado pelo grupo privado que gere a Rede Hospital da Luz, mas vamos por partes. O primeiro passo é fazer um contacto telefónico para o 217 104 430 , número único nacional para toda a rede Hospital da Luz, onde um enfermeiro estará disponível para fazer o levantamento da sua necessidade, quando há suspeita de uma doença oncológica, através de um processo de triagem inicial baseada em protocolos definidos com base nas melhores práticas internacionais, e posteriormente encaminhá-lo-á para a solução mais adequada ao seu caso: videoconsulta com um médico especialista, marcação de uma consulta presencial prioritária com um médico da especialidade que necessita ou exames de diagnóstico, na eventualidade de ter uma prescrição.

A Linha Direta Oncologia destina-se a adultos e está disponível 24h por dia, através do número 217 104 430 Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter A quem se destina? Escrito de forma simples: a todas as situações. Tem um conjunto de exames prescritos para diagnóstico de cancro? Suspeita de doença oncológica por persistência de sintomas ou alterações nos resultados de exames? Quer fazer um check-up oncológico mas não sabe por onde começar? Nesta linha ninguém fica esquecido: caso tenha um diagnóstico confirmado de cancro, fique a saber que esta linha é a resposta indicada às suas necessidades. Utilize este serviço para obter uma segunda opinião ou até mesmo tratar de todas as formalidades obrigatórias para iniciar tratamento no Hospital da Luz.

E os benefícios da Linha Direta Oncológica, quais são? Rapidez, rapidez, rapidez: é essa uma das principais vantagens desta Linha Direta Oncologia, sem esquecer o profissionalismo e a comodidade do contacto. Ligue para a Linha Direta Oncologia, mesmo que não seja cliente do Hospital da Luz. Fique a saber que a sua situação clínica é tratada com o cuidado necessário, assim que a equipa de atendimento recebe o seu pedido: a informação confidencial que partilha com os enfermeiros durante a fase da triagem é registada num processo clínico que permitirá contextualizar o médico que o receberá presencialmente ou em videoconsulta. Informação centralizada, atendimento contextualizado. Os profissionais desta linha podem marcar-lhe uma consulta de especialidade ou os exames necessários no prazo de 48 horas.

No conforto de casa, mas com acompanhamento hospitalar Outra das grandes vantagens da Linha Direta Oncologia é a redução das visitas ao hospital, já que o acompanhamento pode ser feito online. Assim, só precisará de se deslocar aos hospitais ou clínicas da rede quando a sua presença for mesmo necessária. Tudo graças ao portal MY LUZ, onde as videoconsultas médicas do Hospital da Luz são feitas com toda a segurança e privacidade. É também no MY LUZ, que deve colocar os resultados dos seus exames para partilhar com os médicos do Hospital da Luz, caso já os tenha realizado antes de contactar a Linha Direta Oncologia. Além disso, os resultados dos exames que fizer no Hospital da Luz ficarão disponíveis neste sítio digital.

24 horas por dia, o Hospital da Luz está sempre em linha consigo. Não adie mais: o diagnóstico e o tratamento precoce podem salvar a sua vida. Só tem de pensar em si, a Linha Direta Oncologia trata do restante.

No cancro não há tempo a perder.

