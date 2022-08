Readaptación Post-pandemia, Acoso Escolar, Retorno de Niños-Adolescentes emigrantes y Competencias Académicas débiles

Entornointeligente.com /

…Rol del Orientador.

Un llamado a la Ministra de Educación y a quienes tengan competencia.

Sé del esfuerzo superior y óptimo realizado por el gobierno para controlar la pandemia y que no alcanzara mayor número de afectados, al compararlo con otras realidades propias de la Región Suramericana y hasta mundial y si lo ubico, como se debe hacer obligatoriamente para cualquier análisis serio, en el contexto de la crisis socio-económica vivida en el país durante la pandemia y aún hoy, provocada por las medidas coercitivas impuestas Internacionalmente, a través de la Orden Ejecutiva 13692, desde el año 2015 y con el eterno lamento que acompaña posiblemente a cada uno de los venezolanos, por la pérdida muy cercana de un familiar y/o amigo, me siento satisfecha y reconozco el esfuerzo desplegado.

Aplaudo que ante la emergencia y necesidad de quedarnos en casa cumpliendo cuarentena, no se suspendió el año escolar, se asumió las clases a distancia, las clases virtuales, para lo que no estábamos preparados, admiro la disposición de los docentes, directores, supervisores, padres y representantes; experiencia a través de la cual resalto que muchos padres pudieron valorar la función del maestro, se pudieron «dar cuenta» lo difícil que se hace la tarea de provocar el interés hacia el estudio y el dominio del conocimiento en un niño (su hijo) o en varios niños (sus hijos).

Es frecuente observar, salones de clases con 30 y hasta 40 niños y te asombras si esos salones son de primero o segundo grado, inmediatamente surge la pregunta: Cómo hace ese maestro para enseñar a los niños a leer, escribir, que aprendan las operaciones básicas de matemática, cómo hace el maestro para estimular el interés por la lectura, la historia, la geografía, las ciencias, el arte y la poesía, además despertar su interés hacia la tierra, el cultivo, la cría de animales y hacia el ambiente y los animales en general. Cómo hace? Creo que en la consideración de los padres Hoy, luego de la experiencia vivida, por lo menos deben verlo como un BELLO SER HUMANO, que puede hacer maravillas.

Sí, un bello SER, quien necesita por la dimensión que representa, hacer un trabajo en mejores condiciones, 15 niños por aula hasta el tercer grado, dado a que en esos primeros grados se debe consolidar la lecto-escritura y las operaciones básicas, estoy segura que saldrán mejor preparados los venezolanos que pasadas dos décadas estarán asumiendo los puestos que dejamos, mostrando un mayor dominio y competencia en su rendimiento general en especial, el académico. Por décadas hemos hablado del bajo rendimiento académico de nuestros muchachos, quizás las causas pudieran radicar entre una diversidad, en esa variable que ya conocemos desde hace mucho.

Debo reconocer también que no todo es bonito! Ni todo es feo!

La re-incorporación a clases presenciales, nos trajo la visualización de muchas realidades, las cuales de febrero a julio no se han nivelado, entre ellas: Conductas de desadaptación Post-pandemia, Acoso Escolar, retorno de niños-Adolescentes emigrantes y la falta del desarrollo de competencias básicas, las cuales son prerrequisitos para la promoción de grado/año.

Sobre las conductas desadaptadas luego de dos años no presenciales y sobre el acoso escolar, como uno de los efectos directos del aislamiento, se ha hablado un poco más, nunca es suficiente; debo manifestar que no he escuchado casi nada, al respecto del tratamiento a niños que se retiraron, se inscribieron en otro país receptor y los tenemos de regreso y por otro lado, niños que luego de dos años, ya están en dos años superiores. Qué está pasando con esos niños-adolescentes?

Indagando sobre esta situación, me contó una Orientadora activa (yo estoy jubilada) uno de los muchos casos; se trata de un niño, quien en el 2020 ingresó al primer año en su plantel, luego, al regresar en el año 2022, se inscribe en tercer año, el resultado al finalizar el año escolar, todas las materias aplazadas. El estudio del caso por parte de la Orientadora y los docentes, reportó que el niño no sabía leer con la competencia que el grado le exigía, por lo que no entendía los contenidos de lo que se pretendía que aprobara; es decir, no cumplía con los requisitos previos necesarios. Qué hacer?

La Orientadora, dada la circunstancia descrita; durante el primer lapso del próximo año escolar, ha convenido conjuntamente con el tren directivo y docentes, realizar en coordinación con el Departamento de Evaluación del plantel, una evaluación diagnóstica que les permita detectar casos similares, para diseñar un programa de nivelación, con la participación y compromiso de los representantes, profesores y estudiantes preparadores, quienes realizarán su labor social y a la vez entreayudan a sus compañeros, bajo la guía de los docentes.

Una experiencia sumamente interesante, digna de imitar.

Hago un llamado como Orientadora a la Ministra de Educación y a quienes tengan competencia; dadas todas las circunstancias, es absolutamente necesaria la figura del Orientador, repitamos la experiencia de los años 80 y 90 (lo bueno se repite) es el profesional capacitado para atender estos casos, aunque sea un Orientador por plantel, como lo teníamos durante esos años. El Orientador que necesitamos, el Orientador necesario, como diría Alí Primera, debe estar muy bien preparado; formado en el estudio de áreas psicológicas, pedagógicas y filosóficas, cada una con el suficiente peso académico para Qué sea muy competente! Así como también, requiere del entrenamiento cuidadoso en las estrategias de abordaje de casos y hasta en áreas de la salud. He insistido muchísimo sobre éste punto en anteriores escritos, ya que considero que el Orientador bien formado, evaluado y supervisado, es el profesional pertinente para responder a los requerimientos que los nuevos tiempos exigen.

Referenciemos las antiguas experiencias que han sido exitosas;

La formación de Orientadores de alta competencia a nivel de pregrado. La presencia por lo menos de un Orientador en cada Plantel. La creación de un currículo Único para todas las Escuelas Universitarias formadoras de Orientadores. La existencia de Coordinaciones Regionales de Orientación, las cuales se encargaran de hacer seguimiento, supervisión y evaluación a la actuación del Orientador y ofrecerán el apoyo necesario, para el ejercicio óptimo de sus funciones.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com