Reactivación del turismo versus afectación económica: El debate parlamentario tras anuncio del Gobierno por el 16 de septiembre

Esta jornada la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar este 16 de septiembre como feriado nacional. Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobara -por 108 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones- solicitar al presidente que decretara esta medida.

Inicialmente fue solicitado por el subjefe de bancada de los diputados del Partido de la Gente, Víctor Pino, quien celebró el anuncio con una palla: «Feliz está la gente al saber que su voz la escuchó la gente». Finalmente la solicitud fue respaldada ampliamente .

Quienes lo apoyaron argumentan que favorecerá el sector turístico, como asegura el propio presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Alberto Undurraga (DC) .

«Vamos a apoyar el feriado el 16 de septiembre. En lo ciudadano permite tener 3 días para las fiestas patrias, y en lo económico ayuda a reactivar el turismo. Ambos aspectos son muy importantes y por ello lo solicitamos desde la Cámara», dijo el falangista.

Y en esa línea han expresado su apoyo casi todos los parlamentarios, como lo hizo la presidenta de la misma instancia, pero en el Senado, Loreto Carvajal (PPD) . «Me parece muy bien la reactivación del turismo, es necesario, y sobre todo a nivel de regiones. Creo que en Chile la hemos pasado mal, nos merecemos celebrar las fiestas patrias con más turismo interno».

El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, señala que «me parece bien. Esto surge de iniciativas parlamentarias bien transversales, que se denominan proyectos de resolución en la cámara y proyectos de acuerdo en el Senado. Puedo estar equivocado pero la solicitud fue prácticamente unánime de todos los comités con representación parlamentaria».

En ese sentido, el diputado comunista por el distrito 7 (Valparaíso) Luis Cuello, lo apoya ya que «es una excelente noticia para la región de Valparaíso, para el turismo , para el comercio, los pequeños restoranes y hoteles que han sido tan castigados durante la pandemia y, también, para las familias que van a volver a encontrarse».

Efectivamente la pandemia golpeó con especial fuerza a los sectores turísticos, como indicó el diputado socialista, Leonardo Soto . «Va a revitalizar el sector turístico, el sector gastronómico, que está tan alicaído después de casi dos años de pandemia , y va a generar ingresos importantes para industrias a veces muy pequeñas que han resistido a duras penas todos estos encierros de pandemia».

Su compañero de partido, Juan Santana , quien además integra la Comisión de Trabajo de la Cámara, se encargó de mencionar con especial ahínco que «éste no es solo un debate de la economía del país, sino que también acerca de los espacios y tiempos con los que cuentan las familias chilenas para reencontrarse y descansar. Si el Gobierno ha hecho este anuncio, nuestra bancada lo respaldará «.

La otra cara de la moneda Por otro lado se encuentran los 35 diputados que no apoyaron la iniciativa -votos en contra o abstenciones- quienes, en su mayoría, argumentan con la afectación que esto puede traer para el comercio.

Así lo han recalcado los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Ximena Ossandón . » No me parece que sea el momento económico para hacerlo . Si bien puede beneficiar a algunos, son muchos más los perjudicados . Espero el Gobierno no caiga en populismo, que sea responsable y que no se les vaya a ocurrir salir a repartir constituciones en el caso de ser feriado», comentó la parlamentaria, miembro de Trabajo.

Mellado, por su parte, integrante de la Comisión de Hacienda, aseguró que «un día feriado implica una reducción del Imacec del mes en cerca de 0,4%, por lo cual un día de feriado no irrenunciable es alrededor de US$ 120 millones».

Y quiso agregar que «veo que este proyecto es más bien político para levantar el Apruebo que para levantar la economía «, algo que también mencionó el diputado Gonzalo de la Carrera (Ind. Republicano): » Están en una campaña por el Apruebo con medidas populistas como declarar feriado el 16 de septiembre (…) es un daño para el país que necesita reconstruirse, necesita volver a crecer y necesita volver a tener a su aparato productivo y al comercio funcionando. Esta es otra política cortoplacista y oportunista del gobierno».

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados UDI, Jorge Alessandri , quien apoyó el proyecto de resolución, todavía no está seguro si lo respaldará cuando ingrese la iniciativa. » Le pido al Gobierno que venga y que me demuestre con los fríos números a cuánta gente ayuda, a cuánta gente no ayuda, le trae problemas o ralentiza más la economía en ciertos sectores y con esos números en la mano poder tomar una decisión».

El presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS) , también argumentó su voto en contra asegurando que el país necesita seguir creciendo. «(El país) necesita ponerle empeño para salir adelante y poder ofrecerle mejores condiciones de vida a las familias (…) Siendo, a lo mejor, muy justa la medida, me parece populista «.

Cuánto faltaría para saber con certeza El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD) llamó a todas las bancadas a respaldar el proyecto, al Gobierno a ingresarlo pronto y aseguró que «le vamos a dar la prioridad y celeridad que requiere para dar certeza a la población de que el 16 de septiembre va a ser feriado».

Así, hasta ahora, resta que el Ejecutivo presente la iniciativa y sea aprobado en ambas Cámaras -de diputados y senadores- para que sea efectiva la medida. ¿Encontraste algún error? Avísanos

