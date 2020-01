Reacciones tras el ataque de Irán | Trump evita la escalada y limita su respuesta a sanciones económicas

Entornointeligente.com /

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha confirmado que no ha habido estadounidenses heridos en el ataque de Irán a dos bases militares en Irak. En una alocución en la Casa Blanca, Trump ha optado por un tono contenido y su respuesta se ha centrado en nuevas sanciones económicas. Según fuentes del Gobierno iraquí, Teherán advirtió la pasada madrugada al primer ministro iraquí de que el ataque estaba dirigido contra intereses de EE UU, aunque no especificó las localizaciones. Poco después, el primer ministro también recibió una llamada norteamericana cuando los primeros misiles, de un total de 22, comenzaron a impactar en bases iraquíes con presencia de tropas estadounidenses. Para el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei , el bombardeo es “una bofetada en la cara de América”, aunque la respuesta “no es suficiente” por la ejecución en la madrugada del pasado viernes en Bagdad del general iraní Qasem Soleimani . “Lo importante es que EE UU salga de la región”, ha dicho. Por otra parte, el presidente iraní, Hasan Rohaní, ha dado las gracias “al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución” por la operación en Irak y ha recomendado a EE UU que sean “sensatos” y no respondan. EEUU y Rusia han prohibido a sus líneas aéreas sobrevolar Irán e Irak , y compañías de al menos otros once países han decidido redirigir sus rutas para evitar riesgos. Si no puede leer el directo, haga clic aquí .

La agencia semioficial iraní Fars ha descrito las declaraciones de Trump como una “gran retirada de las amenazas” . Ningún dirigente iraní ha reaccionado aún al discurso del presidente de Estados Unidos

08/01/2020 18:46

Trump ha comparecido acompañado del secretario de Defensa, Mark Esper; del vicepresidente, Mike Pence; del secretario de Estado, Mike Pompeo, y de miembros de la cúpula militar.

El autor de la imagen es Evan Vucci (AP)

08/01/2020 18:17

Recapitulamos los principales puntos de la declaración de Trump:

– Tono contenido , salpicado de amenazas puntuales sobre el potencial armamentístico de Estados Unidos

– Se congratula de que Irán “parece estar retirándose” . Es una especie de llamamiento a contener la escalada

– No hay decisiones militares. Se limita a anunciar la imposición de nuevas sanciones a Teherán

– Aclara desde el inicio que ningún estadounidense ni iraquí resultó herido en el ataque iraní contra dos bases en Irak

08/01/2020 18:11

Un grupo de mujeres chiíes coloca velas en torno a una imagen de Qasem Soleimani , el general iraní asesinado por Estados Unidos en Bagdad el pasado viernes, hoy en una vigilia en la capital de Pakistán, Islamabad . La fotografía es de Aamir Qureshi (AFP).

08/01/2020 18:01

Trump no ha hecho un discurso incendiario, sino uno con escasos anuncios y con un tono (mezcla de amenazas y conciliación) en consonancia con un ataque, el iraní, en el que no ha muerto ningún estadounidense. 08/01/2020 17:41

Concluye con un mensaje para el pueblo y los líderes de Irán: "Estados Unidos quiere estar en paz con aquellos que la buscan". Foto: Evan Vucci | AP 08/01/2020 17:39

Trump ha abogado por una mayor involucración de la OTAN en la región. 08/01/2020 17:39

El presidente de Estados Unidos da un mensaje de amenaza y otro conciliador. Por un lado, señala su potencia armamentística, pero por otro deja claro que Estados Unidos "no quiere usarla". También se congratula de que Irán "parece estar retirándose". 08/01/2020 17:37

Trump pide al resto de potencias que mantienen el acuerdo nuclear con Irán de 2015 que sigan sus pasos y lo abandonen , como hizo Estados Unidos en 2018. 08/01/2020 17:36

Trump anuncia nuevas sanciones a Irán mientras sigue "evaluando la respuesta". 08/01/2020 17:33

Trump enumera los motivos por los que ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani el pasado viernes. " Sus manos estaban manchadas de sangre estadounidense e iraní". 08/01/2020 17:32

“Nunca permitiremos” que Irán sea el “patrocinador del terrorismo”. “Esos días se han acabado “, dice. https://twitter.com/WhiteHouse/status/1214961255234068481?s=20

08/01/2020 17:31

Cita un sistema de alerta temprana y la dispersión de tropas entre los motivos por los que no ha habido heridos. 08/01/2020 17:30

Trump confirma que ningún estadounidense resultó herido en el ataque iraní contra dos bases en Irak. 08/01/2020 17:29

“Mientras sea presidente de Estados Unidos, Irán nunca tendrá el arma nuclear” , señala Trump para comenzar. https://twitter.com/WhiteHouse/status/1214957854022623235?s=20

08/01/2020 17:29

Donald Trump comparece en la Casa Blanca. 08/01/2020 17:28

Irak va a convocar al embajador de Irán por una “violación de su soberanía” a raíz de los ataques a dos bases en su territorio con personal estadounidense, informa la agencia France Presse. No obstante, el primer ministro de Irak, Adel Abdelmahdi, había señalado previamente que fue avisado por Irán de que un ataque “había comenzado o estaba a punto de hacerlo” en su territorio.

08/01/2020 17:23

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a hablar en unos minutos . Aquí puede seguir la comparecencia en directo, en vídeo. También puede leer sus declaraciones.

08/01/2020 16:58

En este mapa se puede ver la ubicación de las bases militares atacadas por Irán

08/01/2020 16:51

La agencia Reuters informa, a partir de fuentes gubernamentales estadounidenses y europeas, que aparentemente Irán buscó deliberadamente evitar que muriesen militares estadounidenses en sus bombardeos con misiles de las bases con personal de Estados Unidos en Bagdad.

08/01/2020 16:29

John Kerry, secretario de Estado con Barack Obama, ha lamentado el rumbo tomado por Donald Trump con Irán. “Creo que es una tragedia para el mundo que, en vez de [practicar la] diplomacia, esta Administración haya corrido a la confrontación “, ha declarado a la cadena NBC.

Kerry considera que si se acaba generando un toma y daca de ataques entre Estados Unidos e Irán, eso sería un ejemplo de “innecesaria” y “temeraria guerra por elección” e interpreta lo sucedido como una consecuencia de la decisión de Trump de apostar en 2018 por el abandono del acuerdo nuclear con Teherán que firmó la Administración de Obama en 2015 junto con otras potencias mundiales.

En el tuit puede ver el vídeo con las declaraciones:

https://twitter.com/MauraBarrettNBC/status/1214719498529525760?s=20

08/01/2020 16:06

Está previsto que la Cámara de Representantes y el Senado de EE UU en pleno reciban información, a puerta cerrada , sobre el ataque contra el general iraní Qasem Soleimani, informan medios estadounidenses. Los principales demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes, el Senado y el Comité de Inteligencia de cada cámara ya recibieron información el martes.

08/01/2020 15:25

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará su anunciada declaración a raíz del ataque iraní contra dos bases con personal de Estados Unidos en Irak a las 11.00 hora de Washington DC ( 17.00, en la España peninsular ; 16.00 GMT), según una fuente oficial de la Casa Blanca citada por la agencia Reuters.

08/01/2020 15:16

Mientras la atención se centra en el ataque iraní con misiles a bases con personal de Estados Unidos en Irak, continúa la procesión funebre de los muertos en el bombardeo estadounidense en Bagdad del pasado viernes. Junto con Qasem Soleimani, la víctima más destacada era Abu Mahdi Al Mohandes . En la imagen, de Anmar Khalil (AP), un hombre sujeta una imagen de Al Mohandes en la procesión funebre, este miércoles en Nayaf (Irak).

08/01/2020 15:08

“Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han alcanzado un punto que no deseamos” , ha dicho el presidente Recep Tayyip Erdogan, acompañado del presidente ruso, Vladímir Putin, durante la inauguración del gaseoducto TurkStream que conecta Rusia con Europa. “Irak está en peligro de perder su estabilidad por completo”, advirtió en un acto multitudinario en Estambul. https://twitter.com/trpresidency/status/1214890596122419201?s=20

08/01/2020 14:49

El ministro de Exteriores de Turquía viajará el jueves a Irak con la intención de rebajar las tensiones entre Irán y EE UU. “En el contexto de nuestros intensos esfuerzos diplomáticos por reducir la tensión que ha escalado como consecuencia de los sucesos recientes en la región, Mevlüt Çavusoglu, ministro de Exteriores, hará el 9 de enero una visita de un día a Irak”, informó el Ministerio de Exteriores en su web. “Se espera que durante esta visita se debatan los sucesos recientes en la región, así como asuntos bilaterales”, agrega la nota. (EFE)

08/01/2020 14:32

Radiografía de la fuerza militar de Irán. El programa de misiles, los vínculos con milicias de otros países y los drones compensan algunas deficiencias estructurales de la República Islámica. Una crónica de Ali Falahi .

08/01/2020 14:01

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi, pide que cesen las “provocaciones innecesarias” del Gobierno de Trump . El Congreso está siguiendo la evolución de la situación tras el bombardeo a una base iraquí en la que operan tropas estadounidenses, indicó la líder demócrata.

https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1214706118494212104?s=20

08/01/2020 13:57

Italia condena ataque de Irán y mantiene sus militares en Irak . Italia sigue con “gran preocupación” los acontecimientos en Irak, “condena” el ataque de Irán contra bases militares con soldados estadounidenses y anuncia que mantendrá sus militares en ese país, ha indicado en un comunicado oficial. Italia instó a “redoblar los esfuerzos políticos y diplomáticos para normalizar la situación y restaurar la seguridad en la región” y recordó que “la opción militar es totalmente inaceptable”. La víspera el Ministerio de Defensa italiano anunció que mantendrá en Irak a los cerca de 1.000 soldados desplegados en ese país en el marco de la coalición internacional que combate al grupo extremista Estado Islámico (ISIS) liderada por EE UU. (AFP)

08/01/2020 13:50

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido a Irán que no repita los ataques con misiles balísticos a las bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses, en represalia por el asesinato de Qasem Soleimani por Estados Unidos. “Irán no debe repetir estos imprudentes y peligrosos ataques, sino que debe buscar una desescalada urgente”, dijo Johnson ante la Cámara de los Comunes, en su primer comentario al respecto desde el inicio de la crisis. (AFP)

08/01/2020 13:35

LA OTAN condena el ataque iraní contra EE UU en Irak. “Condeno los ataques con misiles iraníes contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak. La OTAN exhorta a Irán a abstenerse de más violencia”, ha expresado en un mensaje de Twitter el jefe de la Alianza, Jens Stoltenberg. Un funcionario de la OTAN dijo que no hubo víctimas entre las tropas en su misión de entrenamiento en Irak.

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1214877059958398976?s=20

08/01/2020 13:32

El Kurdistán iraquí pide a Irán y a Estados Unidos que alejen a la región de conflictos. En un comunicado emitido después de la reunión conjunta de la Presidencia, el Parlamento y el Consejo de Ministros de Kurdistán, las autoridades kurdas han lamentado los últimos acontecimientos en Irak y han llamado a todas las partes a “alejar a la región de Kurdistán de los conflictos y disputas”. En este sentido, han enfatizado que las acciones militares “no solucionan los problemas”, al tiempo que han subrayado la “necesidad del apoyo de la coalición [internacional] para continuar la lucha contra el Estado Islámico”. El primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, ha asegurado que conversó por teléfono con el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, para hablar sobre los últimos acontecimientos. (EFE)

https://twitter.com/masrour_barzani/status/1214893222654365696?s=20

08/01/2020 13:27

Intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, (en inglés). Netanyahu ha advertido a Irán ante un eventual ataque de que su respuesta será “contundente”. El primer ministro israelí, aliado de Estados Unidos, aseguró que el presidente Donald Trump debería de ser felicitado.

https://twitter.com/netanyahu/status/1214881124771610624?s=20

08/01/2020 13:15

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, han ofrecido una rueda de prensa en Bruselas .

https://twitter.com/EU_Commission/status/1214824441923981315?s=20

08/01/2020 13:09

Así ha sido el lanzamiento de los misiles iraníes contra una base estadounidense en Irak.

https://twitter.com/AP/status/1214877770418929664?s=20

08/01/2020 12:59

Rohaní insiste en echar a las tropas de EE UU de la región. “El general Soleimani luchó heroicamente contra el ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda… Si no fuera por su guerra contra el terror, las capitales europeas estarían en gran peligro ahora. Nuestra respuesta final a este asesinato será echar a todas las fuerzas estadounidenses de la región”, ha asegurado el presidente iraní, Hasan Rohaní, a través de Twitter. https://twitter.com/HassanRouhani/status/1214864354782384134

08/01/2020 12:57 EL PAÍS

Algunos elementos inducen a pensar que no necesariamente se producirá una escalada bélica , informa desde Turquía Andrés Mourenza .

https://twitter.com/Andresmourenza/status/1214864300143235072?s=20

08/01/2020 12:51

Anders Fogh Rasmussen: “Es hora de que prevalezca la diplomacia”. El ex secretario general de la OTAN (2009-2014) ha hecho un llamamiento a rebajar la tensión entre Irán y Estados Unidos y ha apelado a la diplomacia como salida al conflicto. “Después de que Estados Unidos haya matado al general Soleimani, eran de esperar las declaraciones belicosas y la revancha de Irán. Sin embargo, reducir la tensión es la mejor opción para Irán. Es hora de que prevalezca la diplomacia.”

En otro mensaje en Twitter, el pasado 3 de enero, Rasmussen consideró que la acción contra Soleimani fue “un acto de defensa propia de Estados Unidos”. “Estados Unidos, Europa y el mundo libre deben estar atentos a las represalias y a la escalada” de las tensiones. El danés apeló a la necesidad urgente de una estrategia de Estados Unidos “clara y sólida” respecto a Oriente Próximo.

https://twitter.com/AndersFoghR/status/1214853716072898560?s=20

08/01/2020 12:40

Vídeos de los ataques. Rita Katz, directora del SITE Intelligence Group, ha publicado en Twitter dos vídeos de los ataques contra dos bases donde están desplegados soldados estadounidenses en Irak. En uno de ellos se ve cómo los misiles parten desde Irán y en el otro cómo impactan sobre una de las bases atacadas. https://twitter.com/Rita_Katz/status/1214714903958872064 https://twitter.com/Rita_Katz/status/1214756572041273349

08/01/2020 12:27

El primer ministro de Irak supo que se iba a producir el ataque. El primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi fue informado por Irán de que se iba a producir el ataque en dos bases que alojan a personal militar de EEUU. “Recibimos poco después de medianoche un aviso verbal de la República Islámica de Irán sobre una respuesta iraní al asesinato del mártir Qasem Soleimani. Dijeron que el ataque había comenzado o estaba a punto de hacerlo”, ha explicado un portavoz del Gobierno iraquí. Teherán advirtió a Abdul Mahdi que el ataque solo estaba dirigido contra intereses de EE UU, aunque no especificó las localizaciones. El primer ministro también recibió una llamada desde EE UU cuando los misiles estaban cayendo en las dos bases aéreas. (Reuters)

08/01/2020 12:23

Daños geopolíticos La Casa Blanca ha entrado en el escenario más peligroso que pudiera imaginarse al entrar en el cuarto año de su presidencia. Por Lluís Bassets

08/01/2020 12:21

Francia condena el ataque de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha condenado el ataque iraní de esta madrugada contra dos bases militares en Irak donde hay tropas de EE UU. “Francia condena los ataques conducidos esta noche por Irán en Irak contra bases de la coalición contra el Daesh”, dijo Le Drian en un comunicado. “La prioridad es más que nunca la desescalada. El ciclo de violencia debe detenerse”, urgió el ministro francés. (AFP)

08/01/2020 12:14

El presidente iraní, Hasan Rohaní , ha asegurado este miércoles que el ataque contra la base con tropas estadounidenses en Irak demuestra que Irán no retrocederá ante Estados Unidos, país al que recomendó no tomar acciones de represalia. “Agradecemos al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución las operaciones anoche contra la gran base de los estadounidenses en las que demostró que nosotros ante EE UU no retrocederemos”, dijo el presidente en un discurso durante la reunión del Gabinete. Rohaní indicó que “si los estadounidenses son sensatos no realizarán otra acción”, ya que “de cometer algún crimen deben saber que recibirá una respuesta determinante” de las Fuerzas Armadas iraníes. (EFE)

08/01/2020 11:50

Inferioridad convencional y opciones asimétricas: radiografía de la fuerza militar de Irán El programa misilístico, los vínculos con milicias de otros países y los drones compensan algunas deficiencias estructurales de la República Islámica. Por Ali Falahi

08/01/2020 11:45

EE UU y Rusia prohíben a sus aerolíneas comerciales los vuelos sobre Irak e Irán Una docena de compañías aéreas de todo el mundo desvían sus rutas para evitar el espacio aéreo de Oriente Próximo

08/01/2020 11:42

España retira una decena de militares de la misión de la OTAN en Irak por seguridad El Ministerio de Defensa deja al grueso de sus tropas en el país

08/01/2020 11:39

La Comisión Europea pide diálogo y que pare la violencia. La Comisión Europea ha instado a detener la violencia inmediatamente y dejar paso al diálogo tras el último ataque de Irán con misiles a bases militares en Irak utilizadas por Estados Unidos y otras fuerzas internacionales. “La actual crisis no solo afecta a la región, sino a todos nosotros. El uso de armas debe detenerse ahora para dar espacio al diálogo. Estamos llamados a hacer todo lo posible para reavivar las negociaciones”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración a la prensa. (EFE)

08/01/2020 11:36

Calvo confirma que los militares españoles continuarán en Irak. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha confirmado este miércoles que los militares españoles que se encuentran desplegados en Irak continuarán en el país después del ataque de Irán a bases iraquíes. En una entrevista en Los desayunos de TVE , Calvo ha recordado que los 550 efectivos “no están para combatir en frentes de conflicto” y que España es un país “que trabaja para aplacar el conflicto”. “Estamos para eso y no para otra cosa”, ha apuntado, para después señalar que las tropas españoles participan en “tareas de entrenamiento y en misiones de pacificación”. “Es la función de nuestras tropas, y de ahí no nos vamos a mover”, ha añadido. (Europa Press)

08/01/2020 11:34

El Ministerio de Defensa asegura que no había efectivos españoles en las bases iraquíes atacadas con misiles. Todos los militares españoles desplegados en Irak se encuentran a salvo tras el ataque perpetrado por Irán contra bases de la coalición internacional de lucha contra el terrorismo en suelo iraquí, que albergan tropas estadounidenses. Según ha informado el Ministerio de Defensa, no había ningún militar español en las bases iraquíes de Al Asad e Irbil que esta madrugada han sufrido un ataque con misiles por parte de Irán y, por lo tanto, ningún miembro del contingente español ha sufrido daños como consecuencia de estos ataques. España cuenta con alrededor de 550 efectivos en Irak en misiones de entrenamiento a las fuerzas locales. La mayor parte del contingente está desplegado en la localidad de Besmayah, aunque también hay militares en la capital, Bagdad, y una unidad de helicópteros en Taji integrada en una agrupación estadounidense. (Europa Press)

08/01/2020 11:32

El ejército de EEUU, en alerta en Siria. Las fuerzas estadounidenses se encuentran en alerta en sus posiciones en el este de Siria después del ataque iraní de esta madrugada contra dos bases en Irak con militares norteamericanos en represalia por el asesinato del poderoso comandante iraní Qasem Soleimani, según diversas ONG. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló este miércoles que existe una "alerta continua por las fuerzas estadounidenses en el este del río Éufrates, anticipándose a eventuales operaciones iraníes en respuesta al asesinato de Soleimani". (EFE) 08/01/2020 10:58

Alemania condena “enérgicamente la agresión” iraní. La ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha comparecido este miércoles para “condenar, en nombre del Gobierno, firmemente este ataque”, dijo Annegret Kramp-Karrenbauer. “Ahora es decisivo que no permitamos que esta espiral crezca más”, dijo la ministra en el canal público de televisión ARD. Corresponde “antes que nada a los iraníes no provocar una nueva escalada”, agregó la ministra alemana de Defensa, que dijo además que Alemania prevé “una retirada parcial eventual” de los soldados alemanes presentes en Erbil, en el Kurdistán iraquí. El martes, Alemania anunció que retiraba una parte de sus soldados estacionados en Bagdad y en Taji, al norte de la capital iraquí. (AFP)

08/01/2020 10:55

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, viajará el jueves a Bagdad con la intención de rebajar las tensiones entre Irán y Estados Unidos. “En el contexto de nuestros intensos esfuerzos diplomáticos de reducir la tensión que ha aumentado como consecuencia de los sucesos recientes en la región, Mevlüt Çavusoglu, ministro de Exteriores, hará el 9 de enero una visita de un día a Irak”, reza una nota publicada por el ministerio en su web. “Se espera que durante esta visita se debatan los sucesos recientes en la región, así como asuntos bilaterales”, agrega la nota. (EFE)

08/01/2020 10:52

Israel responderá de manera “rotunda” si es atacado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido a Irán de una respuesta “rotunda” en caso de que su país sea atacado. “Cualquiera que nos ataque recibirá una respuesta rotunda”, dijo Netanyahu, tras los disparos de misiles contra bases usadas por el ejército estadounidense en Irak, en respuesta a la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad la semana pasada. El domingo, un responsable iraní amenazó con convertir “en polvo” las ciudades israelíes “si Estados Unidos reaccionaba a la respuesta militar” iraní tras la muerte de Soleimani. (AFP)

08/01/2020 10:46

La Célula de Información de Irak aseguró este miércoles en un comunicado que, hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales entre las filas de las fuerzas iraquíes , tras el ataque de Irán de esta madrugada contra dos bases con militares estadounidenses en el país árabe. “Todos los misiles tuvieron como objetivo las sedes de la coalición internacional (de lucha contra el Estado Islámico) y todavía no se han registrado víctimas mortales entre las filas de las fuerzas iraquíes”, dijo la Célula en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter. (EFE)

08/01/2020 10:40

Reino Unido condena el ataque iraní. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, urgió este miércoles al Gobierno iraní a detener sus “temerarios” ataques contra intereses estadounidenses y de sus aliados y propiciar una desescalada de la tensión en Oriente Medio. Raab condenó los misiles lanzados anoche por Irán contra dos bases militares en Irak, que albergan tropas estadounidenses y británicas, en venganza por el asesinato el pasado viernes por parte de Estados Unidos del comandante iraní Qasem Solemaini en Bagdad. (EFE)

08/01/2020 10:37

La UE, preocupada por “el aumento de la confrontación”. El ataque con misiles por parte de Irán contra bases utilizadas por Estados Unidos en Irak es “un nuevo ejemplo de escalada”, aseguró este miércoles el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. “El último ataque (…) es un ejemplo más de la escalada y del aumento de la confrontación”, aseguró en una breve declaración a la prensa Borrell, quien llamó a poner fin a la “espiral de violencia”. (AFP)

08/01/2020 10:31

El petróleo brent modera esta mañana su ascenso en el mercado de futuros de Londres tras dispararse más de un 4 % esta madrugada, después del ataque de Irán a bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses. El precio del barril brent para entrega en marzo cotizaba a 69 dólares a las 8.19 GMT, un 1,06 % más que al cierre del martes, si bien a la 1.00 GMT había llegado a 71,13 dólares, un 4,19 % más. Los inversores siguen pendientes de la evolución de la confrontación entre Irán y Estados Unidos, que puede afectar al suministro de crudo desde Oriente Medio. Irán lanzó anoche misiles contra la base militar de Ain al Asad en Irak, que alberga tropas estadounidenses y británicas, en venganza por el asesinato el pasado viernes por EE UU del comandante iraní Qasem Soleimani en Bagdad. (EFE)

08/01/2020 10:26

Las líneas aéreas de EE UU y Rusia y otras de, al menos, otros 10 países redirigen sus vuelos para evitar sobrevolar Irán e Irak. La Agencia de Aviación Estadounidense (FAA en sus siglas en inglés) ha prohibido a las líneas aéreas de ese país sobrevolar el espacio aéreo de Irán e Irak. También lo ha decidido así la agencia de transporte rusa Rosaviatsia, que ha transmitido a las compañías rusas que no tienen permiso para volar sobre Irán e Irak. Compañías de otros países como Canadá (Air Canada), Francia (Air France), Alemania (Lufthansa), Singapur (Singapore Airlines), Australia (Qantas), Dubái (Emirates y Flydubai), Qatar (Qatar Airways), Corea del Sur (Korean Air), Vietnam (Vietnam Airlines) o Malasia (Malaysia Airlines) también han decidido desviar sus vuelos para evitar el cielo iraní e iraquí. (Agencias)

08/01/2020 10:11

El presidente de EEUU, Donald Trump, comparecerá en unas horas, en la mañana estadounidense. La pasada madrugada reaccionó a través de Twitter: “¡Todo está bien! Misiles lanzados desde Irán en dos bases militares localizadas en Irak. Se está evaluando el balance de heridos y daños. De momento, ¡muy bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y mejor equipado del mundo, de lejos! Haré una declaración mañana por la mañana”. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1214739853025394693

08/01/2020 10:01

Emiratos Árabes pide que se “destense” la tensión. El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes, Anwar Gargash, ha asegurado que es “esencial” que las “tensiones” en la región desaparezcan. “Es inteligente y necesario que se destense la situación. Debe haber un camino político hacia la estabilidad”, ha asegurado en Twitter. https://twitter.com/AnwarGargash/status/1214812832858021888

08/01/2020 09:56

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró este miércoles que el ataque contra una base con presencia estadounidense en Irak “no es suficiente” venganza y que es necesario expulsar a las tropas de ese país de la región de Oriente Medio. “Se les dio una bofetada pero tal acción militar no es suficiente, la presencia corrupta de EE UU debe terminar”, subrayó el líder en un discurso televisado en la ciudad de Qom después de que la Guardia Revolucionaria bombardeara la citada base en Irak en respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani. Jamenei denunció que los estadounidenses trajeron a la región de Oriente Medio “guerra, sedición y destrucción” ante una multitud que en varias ocasiones gritó “Muerte a EE UU” y “Muerte a Israel”. “La región no acepta la presencia de EE UU”, insistió el líder, remarcando que la gente de la región debe saber que los enemigos son Washington y Tel Aviv. (EFE)

08/01/2020 09:51

Buenos días, abrimos este directo para informar de las reacciones tras el ataque de Irán contra dos bases con presencia militar estadounidense en Irak. El bombardeo llevado a cabo con 22 misiles es la respuesta iraní al asesinato del poderoso general iraní Qasem Soleimani a manos de EE UU la pasada semana en Bagdad (Irak).

