Reacciones: Rechazo total a pretendido aumento del pasaje en Valera

Gabriel Montenegro/DLA.- Las reacciones en torno al anuncio hecho por representantes de las distintas líneas de transporte público en el municipio Valera, quienes están exigiendo elevar el costo del pasaje urbano en un cien por ciento, o lo que es decir, de dos a cuatro (4,00) bolívares, no se hicieron esperar y la totalidad de las personas encuestadas por los reporteros de DLA, reflejaron un rechazo unánime e inobjetable hacia esa impopular medida que de nuevo atenta contra el bolsillo de «Juan Pueblito».

Sin un salario justo es imposible cubrirlo

Pulsamos en la propia calle, la opinión de muchos parroquianos, especialmente quienes tienen que abordar obligatoriamente autobuses, busetas y carritos de transporte para trasladarse hacia sus trabajos, quienes de manera unánime manifestaron no estar de acuerdo con esta decisión, la cual consideran anárquica y contraria a los intereses del colectivo regional, especialmente la gente de escasos recursos económicos y masa trabajadora local.

El primero en opinar es el obrero y trabajador de la atención al cliente Rafael Barrios, quién fue muy contundente al afirmar que: «El aumento del pasaje no se justifica y menos en estos momentos, donde los trabajadores públicos y privados devengan salarios muy bajos y no hay capacidad de compra». » Hacer esto es abusar nuevamente de este noble pueblo, que ya ha soportado muchos abusos y un trancazo como este mis coloca al borde del abismo. Ojalá las autoridades frenen a tiempo esta locura».

Rafael Barrios Ramón Carrillo es un comerciante y representante de ventas desde hace muchos años. Esta residenciado en el casco central de Valera.

«Caramba, no sé quién o quiénes fueron los artífices de esa idea que pone al relieve el grado de abuso y anarquía que existe en el estado Trujillo».

-«Por supuesto que no puedo menos que rechazar esta medida, de llegar a tomarse, porque en esta región no mejora nada, incluso ningún busetero se dedica a acondicionar su unidad para brindar un servicio óptimo, además de que los trabajadores en su mayoría no cuentan con el dinero para responder a un pago exagerado y abusivo».

Ramón Carrillo Nelson Márquez , el popular «kioskero» de la Avenida 10 de Valera fue otro de quienes muy molesto manifestó oponerse totalmente a este incremento del pasaje público. «No entiendo cómo una directiva de línea pretende no solo imponer a ultranza su voluntad y faltarle el respeto a las autoridades. Para eso, tengo entendido, funciona en el seno de la Cámara Municipal la Comisión de Servicios Públicos, incluso hay una comisión encargada de debatir y establecer de común acuerdo estos incrementos. Eso se debe respetar, porque las autoridades son las que establecen las reglas de juego y no un «tirapiedras» que amenaza al pueblo sin otra razón mas, que decir que aumenta porque el dólar está subiendo…ya basta».

Nelson Márquez Omaira Santiago es la Secretaria Ejecutiva de la directiva regional de la Fundación Glorias Deportivas del estado Trujillo.

Al ser requerida sobre su postura en torno al próximo aumento, dijo que » nadie con sano juicio puede aprobar tamaña pretensión de los transportistas. «Todavía el Concejo Municipal no ha aprobado los dos mil bolívares que actualmente están cobrando y ahora quieren incrementar en un solo tajo a cuatro bolívares Como usuaria permanente de autobuses, busetas y carritos habilitados en las «horas pico», me opongo rotundamente a esa arbitraria medusa.

«Como serán de abusadores, que a sabiendas que los trabajadores no cobramos mas de 130 bolívares, ahora quieren elevar el precio del transporte. Ellos creen que son pueblo y los pendejos no lo somos. Si sacamos cuenta, en mi caso que voy al centro un as o dos veces al día, más mi trabajo los días lunes en la fundación, gastaría un total de ocho y doce bolívares diarios; redondeados en diez y multiplicados por los 30 días del mes, la cifra estaría cercana a los 300 bolívares. Si yo gano 130, entonces estaría trabajando para mantenerlos a ellos… Ahhh, y en mi casa con que vamos a comer entonces?».

Omaira Santiago Venancio Matheus es un comerciante y ex trabajador educativo que reside en la vecina localidad de Escuque, pero viaja generalmente a Valera a realizar diligencias y pagar algunos servicios, además de su Club de Caminantes.

«Me opongo radicalmente a este aumento compulsivo y más aún en este tipo de crisis donde el dólar se ha disparado de tal manera que amenaza con otro lapso de oscurantismo económico y social. Ojalá el gobernador y la alcaldesa Angie le salgan al paso a este abuso de manera enérgica, antes que saquen sus fulanas listas manipuladas y le claven el cien por ciento de incremento a este pueblo que «no aguanta más».

Venancio Matheus Gerardo «pecas» Laguna es un vendedor de bisutería, dulces y quincalla que labora entre las Avenidas 9 y 10.

«Vivo en el cerro La Peineta y diariamente tengo que salir a tomar una busetas para acudir a comprar mercancía, por lo que no estoy ni estaré de acuerdo con este aumento de pasaje. Incluso si hay que hacer un ajuste, los transportistas, avances y colectores tienen que comer, pero no asaltando el bolsillo al pueblo. Ojalá esto se arregle de manera salomónica, porque quienes sufrimos somos siempre los de menos recursos».

Gerardo «pecas» Laguna Manuel «Manolo» Medina vende lotería y boletos en la Avenida Bolívar de Valera. Asiduo pasajero del transporte público, se mostró contrariado con el anuncio del aumento sobre el 100% del pasaje en Valera. «Yo hasta que no vea la Gaceta Oficial no voy a pagar eso. Pago lo justo y lo acordado. Tengo muchos amigos transportistas y aunque les respeto por ser abnegados trabajadores del volante, no acepto un abuso de esta naturaleza. Los trabajadores públicos apenas cobran sobre los 150 bolívares para que a alguien se le ocurra subir sin consultar con las autoridades. El aumento además es de locura…»

Una total forma de intimidar a los usuarios.

Manuel «Manolo» Medina

