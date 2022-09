Reacciones del mundo del tenis por el retiro de Federer

Entornointeligente.com /

El mundo del tenis se paralizó este jueves 15 de septiembre, luego del anuncio de Roger Federer sobre su retiro la próxima semana, ante ésto, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y las organizaciones de los torneos que conforman el circuito, reaccionaron por el adiós del considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

Federer tiene 41 años y dirá adiós tras 24 años en el deporte, donde las lesiones de los últimos tres años le terminaron pasando factura a su condición física.

La ATP publicó en sus redes sociales «gracias» por todo lo que hizo y dejó para el deporte Federer, quien logró 103 título profesionales.

Por su parte, el torneo de Roland Garros publicó varias imágenes del tenista suizo, también agradeciéndole su trabajo en el tenis y lo catalogó de inspirador y leyenda.

Federer durante su carrera solo logró ganar este torneo una vez, pero hay que tomar en cuenta que se topó con el mejor jugador en esta superficie, como lo es Rafael Nadal, quien derrotó al suizo en varias oportunidades en las semifinales del campeonato parisino.

Por su parte, la organización de Wimbledon escribió un emotivo mensaje para Federedr quien es el tenista que más ha gando este torneo, cn ocho títulos.

«Ha sido un privilegio presenciar tu viaje y verte convertirte en un campeón en todos los sentidos de la palabra. Echaremos mucho de menos verte adornando nuestras canchas, pero todo lo que podemos decir por ahora es gracias, por los recuerdos y la alegría que le has dado a tantos.», escribió Wimbledon en su Twitter.

Además agregó un video de una ovación de aplausos para en la cancha central para Federer.

