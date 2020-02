RD tiene acuerdo firmado mantener relaciones comerciales Reino Unido

Entornointeligente.com /

La República Dominicana sí tiene un acuerdo firmado para mantener las relaciones comerciales con Reino Unido (RU), país que ya no pertenece a la Unión Europea, aseguró ayer el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Hugo Rivera. “A partir de enero de 2018 se inició un intenso proceso de discusión técnica entre altos funcionarios de la República Dominicana, los Estados miembros del CARIFORO y el Gobierno británico con el objetivo de concluir un nuevo acuerdo comercial de transición que incorporara todos los derechos y compromisos comerciales ya establecidos en el EPA CARIFORO-UE y que pudiese entrar en vigencia una vez el Reino Unido saliese formalmente de la Unión Europea”, señaló el funcionario. Desde el 31 de enero RU salió de manera formal de la Comunidad Económica de la Unión Europea. Rivera dijo que se firmó un acuerdo, el cual fue remitido a Cancillería, ésta lo envió al Poder Ejecutivo, luego pasó al Tribunal Constitucional y ahora se encuentra en el Congreso Nacional para ser revisado y aprobado. Señaló que como hay un periodo de transición entre la UE y RU, la RD tiene hasta el 31 de diciembre del 2020 para la aprobación de este acuerdo por parte de las autoridades dominicanas. “A parte de eso nosotros firmamos un memorándum de entendimiento con el RU para prolongar las preferencias que tenemos bajo en acuerdo del EPA y garantizar bajo cualquier medida blindar el acceso de los productos dominicanos al Reino Unido”, dijo. Expresó que entre RU y la RD hay un consenso para mantener las preferencias con los productos. “Los productos dominicanos tienen la garantía de que van a mantener el acceso preferencial al RU, igualmente las importaciones que llegan de este país”, insistió. El funcionario del Mirex apuntó que básicamente con el acuerdo lo que se hizo fue tomar el acuerdo del EPA, las bases que se tenían ya negociadas, y sustituirlo por un acuerdo bilateral. Aseguró que en este nuevo acuerdo no hubo cambios transcendentales ni compromisos adicionales a lo que se había establecido ya en el EPA. Dijo que este acuerdo tendrá un beneficio para RD, ya que en un futuro se podrá profundizar más las negociaciones que se han hecho en cuanto a las relaciones que se mantiene con RU. “Con este acuerdo, ambos gobiernos ratifican su propósito de que, independientemente de las circunstancias, la salida de Reino Unido de la UE no genere ninguna alteración de las relaciones comerciales con los países del CARIFORO”, reiteró Rivera.

