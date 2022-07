RD no competirá en los 4×400 metros masculino en Mundial de Atletismo

Entornointeligente.com /

El relevo masculino 4x400m no competirá en el Mundial de Atletismo Eugene 2022. La razón es, debido a una lesión de Lidio Feliz, así confirmó el propio atleta al periodista Richard Bazil.

