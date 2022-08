Árbitros no pitarán por agresión a Álex Cajas

Entornointeligente.com /

La reprochable agresión al juez central Álex Cajas obligó a la Asociación Ecuatoriana de Árbitros a tomar la decisión de paralizar su trabajo.

Este 21 de agosto dieron a conocer que no dirigirán los cuatro partidos restantes de la séptima fecha de la segunda fase de la LigaPro Serie A de Ecuador.

La decisión se tomó por la agresión que sufrió el juez Álex Cajas , durante el cotejo entre Macará y Aucas, disputado la noche del 20 de agosto, en el estadio Bellavista de Ambato.

Así se divulgó en un carta firmada por Luis Muentes, presidente del gremio arbitral y que fue dirigida a Roger Zambrano, titular de la Comisión Nacional de Árbitros.

«Ante la cobarde y salvaje agresión de la que ha sido objeto nuestro compañero Álex Cajas y, en reunión telemática, (….) hemos decidido no presentarnos a dirigir los cuatro partidos que restan».

Cajas sufrió un golpe de puño por parte de Héctor Lautaro Chiriboga , preparador de arqueros del Macará. Se armó un tumulto de jugadores y se pitaron dos penales. Además, hubo seis expulsados.

Los partidos que aún restan por jugarse de la séptima fecha son Delfín vs. Mushuc Runa, Universidad Católica vs. 9 de Octubre, Emelec vs. Deportivo Cuenca y Guayaquil City vs. Independiente del Valle.

Los expulsados del partido El rumbo tranquilo del Macará vs. Aucas cambió radicalmente a los 88 minutos cuando Álex Cajas fue llamado por el VAR para que revise una posible falta en favor del Aucas.

Tras varios minutos de revisión, Cajas decidió que la jugada que involucró a Álvaro Cazula (Macará) y Juan Manuel Tévez (Aucas), era suficiente para que se dictamine tiro penal para los quiteños . Esta decisión desató los airados y desmedidos reclamos de la banca de suplentes de los locales.

En el tumulto se expulsó a Héctor Lautaro Chiriboga, preparador de arqueros de Macará, quien agredió al árbitro. A él se suman el asistente técnico Boris Fiallos y Carlos Espinoza, arquero suplente, por reclamos fuera de tono en contra del referí.

Por parte de Aucas, Víctor Figueroa y Richard Mina vieron la roja directa al cierre del partido por lo que no podrán jugar contra Guayaquil City (local) y Universidad Católica (visitante). A ellos se suma César Farías, entrenador de los capitalinos.

