Rúben Amorim quer Sporting com bola no início para vencer o E. Frankfurt

Para Rúben Amorim é importante o Sporting «ter bola no início» para não dar armas ao Eintracht Frankfurt, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol. Esta ideia foi várias vezes repetida pelo técnico: «Temos de jogar com a equipa sempre compacta, quer a defender quer a atacar. […] Gostamos de ter a bola, sabemos o ambiente que vamos viver, e temos de fazer um pouco como no jogo com o Besiktas [na temporada anterior]. Temos de ter a bola, principalmente no início do jogo.»

Os leões estão «habituados a grandes jogos e grandes palcos», mas «toda a gente viu o que fizeram pela Europa fora», lembrou Amorim, sobre os adeptos do campeão da Liga Europa, um «público que pode empurrar uma equipa para a vitória». O técnico elencou jogadores como Sebastian Rode, Mario Gotze ou Daichi Kamada, liderados por um «excelente treinador», Oliver Glasner, e desvalorizou a questão da estreia, tendo em conta que há experiência do lado germânico e alguns estreantes do lado português.

«Também temos jogadores estreantes, e queremos ver esses jogadores neste palco, ver a evolução dos que já tiveram a experiência desde o ano passado, e não repetir os erros. Ter bola, ir direito ao golo. Para ganhar este jogo, não podemos ter receio de ir para o que queremos, que é ter bola, empurrar o adversário e não partir o jogo», descreveu.

Subscrever Os leões jogam «melhor com bola» e têm «maior variabilidade no jogo», ainda que Amorim tenha notado as saídas de Palhinha e Matheus Nunes, elogiando nesses lugares o papel de Ugarte e de Morita, além da dupla possibilidade à esquerda, entre Nuno Santos e Matheus Reis.

O primeiro esteve também na conferência de imprensa, destacando como o Sporting quer «fazer um excelente jogo para levar os três pontos para Portugal». «Estamos fortes, concentrados, sabemos o que nos espera e vamos tentar da melhor forma. […] Amanhã [quarta-feira], esperamos um jogo intenso, com uma equipa muito forte», afirmou.

O Sporting visita o Eintracht Frankfurt (17.45, Eleven Sports), na quarta-feira, na primeira jornada do grupo D da Champions. Um jogo com arbitragem do israelita Orel Grinfeeld. Na outra partida do grupo, o Tottenham recebe o Marselha (20.00).

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

