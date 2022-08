Rúben Amorim: «Não temos dinheiro para ir buscar o Ricardo Horta»

Entornointeligente.com /

Três jogos, três vitórias para… Rúben Amorim. É este o saldo das últimas visitas do Sporting a Braga para a I Liga. Quis o sorteio que as duas equipas se encontrassem logo na primeira jornada da edição de 2022-23 do campeonato, estando o pontapé de saída marcado para este domingo à tarde, às 18.00 (SportTV1), na Pedreira, com arbitragem do leiriense Fábio Veríssimo.

O atual treinador dos leões venceu os últimos duelos realizados na cidade minhota para o campeonato, sendo que um foi ao serviço do Sp. Braga e os outros dois no comando técnico do Sporting. Na hora do regresso à casa que o viu nascer como treinador da I Liga, Rúben Amorim assumiu que utilizou a pré-época para preparar o jogo desta tarde. «É um início de campeonato difícil, mas também sabemos que pode ser um início bom», começou por dizer, garantindo que a sua equipa tem «capacidade para vencer qualquer equipa em Portugal». Contudo, para isso quer que os seus jogadores estejam focados «no que têm de fazer». «Olhando para o calendário, aquilo que pensei é que pode ser um início de um excelente campeonato», atirou.

Na antevisão à primeira partida oficial da época, o treinador leonino abordou as questões relacionadas com o mercado, tendo negado a possibilidade receber no seu plantel Cristiano Ronaldo – «parece-me que vai continuar no Manchester United» – e Ricardo Horta, jogador que interessa ao Benfica. «Não tentámos ir buscar o Ricardo Horta porque não temos dinheiro», revelou, estando convencido que o atacante será uma das armas do Sp. Braga para o jogo com os leões. Amorim justificou ainda que a possível saída de Bruno Tabata para o Palmeiras é um «esforço para se manter jogadores como Matheus Nunes», admitindo que com isso «é prejudicada a profundidade do plantel», razão pela qual terá de «apostar em jovens da equipa B».

Subscrever A grande novidade revelada pelo treinador do Sporting tem a ver com a recuperação do guarda-redes Antonio Adán, que está convocado para o jogo de Braga. «Recuperou rapidamente, fez todos os possíveis para jogar e, nesse aspeto, , é um jogador especial. Forçou muito para estar na convocatória e para ser opção», explicou. Já nas contas do título, Rúben Amorim realçou que «o Benfica está bem e a marcar muitos golos» e é um dos candidatos como o Sporting e o FC Porto, que «é o campeão e parte um bocadinho à frente».

Artur Jorge prevê equilíbrio O treinador do Sporting de Braga está convencido que será um jogo «equilibrado», mas deixou bem clara a ambição de vencer a partida. «Vão estar duas boas equipas em confronto, com ambições altas para a temporada. Temos respeito pelo Sporting, sabemos da sua valia, mas temos noção do que podemos fazer enquanto equipa. Vamos procurar ganhar», disse Artur Jorge, que tem todo o plantel disponível.

O técnico de 50 anos deixou a garantia de que o Sp. Braga será «seguramente uma equipa ambiciosa ao longo o campeonato». «Parece-me prematuro, nesta altura, determinar metas para o que queremos atingir, temos é que ser competitivos e competentes em todos os jogos para atingir o objetivo que temos internamente», frisou.

Quanto aos quatro reforços já assegurados para esta época – o defesa-direito espanhol Victor Gómez (Espanyol), o defesa-central francês Niakaté (Guingamp), o ponta-de-lança francês Simon Banza (Famalicão) e o extremo mexicano Diego Lainez (Betis) – garantiu que foram escolhidos por si. «Tive a oportunidade de ver muitos jogadores, foi-me facultada uma base de dados para percebermos que posições e jogadores queríamos. Acredito muito nesses quatro jogadores, têm uma margem de progressão muito interessante», avaliou Artur Jorge, que vai poder contar com Ricardo Horta, que continua a ser pretendido pelo Benfica. «Temos reforços para dotar a equipa de mais valias. Não sinto qualquer tipo de pressão, mas sinto uma equipa capaz de estar preparada para dar resposta», acrescentou.

*com agências

