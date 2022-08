Rúben Amorim considera que FC Porto parte à frente na luta pelo título

Entornointeligente.com /

O treinador do Sporting considerou neste sábado que o FC Porto ligeiramente «à frente» na luta pelo título de campeão da I Liga, mas assumiu que há três candidatos e que os «leões» vão estar na luta.

Na primeira conferência de imprensa da época, Rúben Amorim frisou que ainda não viu os rivais na pré-época e que apenas conhece os resultados, mas partiu dessa base para colocar Sporting, Benfica e FC Porto na luta pelo título de campeão nacional.

«O Benfica está bem, está a marcar muitos golos. O FC Porto é o FC Porto, é sempre um candidato muito forte, é o campeão nacional. Acho que há três candidatos ao título neste momento, sabendo que o FC Porto é o campeão e, portanto, é o que parte um bocadinho à frente», comentou.

Antes, no entanto, o treinador «leonino» já tinha destacado que a equipa vai «para o terceiro ano de trabalho» sob o seu comando e que, por isso, quer «ser muito competitiva», assumindo que vai «lutar por títulos, principalmente em Portugal» e que quer «voltar a passar a fase de grupos na Liga dos Campeões».

Quanto ao arranque do campeonato, onde o Sporting tem deslocações aos terrenos do Sporting de Braga, na primeira jornada, e do FC Porto, na terceira, Amorim admitiu que «obviamente é um início de campeonato difícil», mas destacou que também «pode ser muito bom».

«É dessa forma que nós temos de ver. Temos capacidade para vencer qualquer equipa em Portugal, portanto, se nos focarmos no que temos de fazer em cada jogo, se pensarmos já no segundo nem no terceiro, vamos dar uma boa reposta. Olhando para o calendário, o que pensei é que pode ser um excelente início de campeonato», apontou.

Para o jogo com o Sporting de Braga, no domingo, Amorim revelou que Daniel Bragança (lesionado) e Neto (castigado) são as únicas baixas, uma vez que Ugarte já está recuperado, assim como Adán, que recuperou rapidamente de uma lesão que se chegou a temer que o pudesse afastar da equipa durante várias semanas.

«O Adán já vai para a convocatória. Recuperou rapidamente, fez todos os possíveis por jogar. É um jogador especial nesse aspecto, forçou muito para estar na convocatória, para ser opção. Foi isso que aconteceu. Deu todos os sinais de que estava apto para ir a jogo e portanto foi convocado», revelou o treinador.

Horta e Ronaldo «Convidado» a comentar as notícias que dão a transferência do jogador de Ricardo Horta para o Benfica como certa, Amorim negou também que o Sporting tenha estado na corrida pela contratação do jogador e previu que Horta irá defrontar a sua equipa no domingo.

«Não fizemos qualquer proposta [por Ricardo Horta] porque também não temos dinheiro. Se já está fechado com o Benfica ou não, isso não sei. Tenho a certeza que vai jogar. Estando fechado ou apalavrado, vai jogar. Não sei se joga na ala ou a avançado», atirou o treinador dos «leões».

O treinador abordou ainda outros assuntos relativos ao mercado, mas recusou dizer se gostaria de contar com Cristiano Ronaldo, cuja continuidade no seu actual clube permanece uma incógnita. «O Cristiano Ronaldo é jogador do Manchester United e não vou estar aqui a comentar possibilidades que não existem. É jogador do Manchester United e parece-me que vai continuar», limitou-se a dizer.

O Sporting inicia no domingo a época 2022/23 na I Liga, com uma visita ao Sporting de Braga, a contar para a primeira jornada, no Estádio Municipal de Braga, com início marcado para as 18h00 e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

