Razones por las que deberías salir de tu zona de confort

La zona de confort se aplica tanto a la vida personal como a los negocios. Las personas que son aventureras, que no tienen miedo a nada y que se impulsan por vivir nuevas experiencias, salen de la zona de confort personal y laboral. Por otra lado, las personas más introvertidas, o simplemente las más cuidadosas, se recluyen en su pequeño vaso, aquel que saben que está lleno de seguridad y estabilidad. El problema es que en esta vida no hay nada seguro, por eso es necesario salir de la zona de confort en ocasiones.

Existen muchas razones que prueban que deberías salir de tu zona de confort, pero la verdad es que la única razón ha de salir de ti mismo, tú decides el rumbo que le das a tu vida. Estas son algunas de las razones:

Va a ser mejor de lo que te imaginas

El miedo nos paraliza, y seguramente estés repleto de miedo por dar este paso. Desde la comodidad todo se ve con calma, como si la cosa no fuera con nosotros. Ese es precisamente el problema, la cosa tiene que ir necesariamente con nosotros porque es nuestra vida y es solo una. No va a dar tanto miedo y seguramente te sientas mucho mejor después de ello .

Nadie va a juzgarte

Puede que lo intentes y falles, puede que lo intentes y salga bien. Sea cual sea el escenario al que te enfrentes, es necesario que tengas claro que las personas no te prestan tanta atención como crees. Esto puede sonar un poco doloroso, pero es precisamente lo contrario. Cuando nos sentimos nerviosos o nos falta mucha confianza en nosotros mismos, pensamos que todo el mundo está mirando para captar nuestro próximo error. La verdad de todo esto es precisamente que no tiene nada de verdad. Las personas tienen sus problemas, su día a día, no tienen tiempo de contemplar todos los movimientos que realizamos. No te preocupes tanto.

Sí los demás pueden, tú también

Piensa en el gran número de personas que están realizando tu sueño con éxito, personas que a lo mejor tienen más o menos talento que tú, más o menos recursos. Lo que esas personas han dejado atrás es el miedo, y ese es precisamente el siguiente paso que debes dar tú para alcanzar el éxito, para salir de tu zona de confort.

