Razones por las que deberías incluir jengibre en tu dieta

El jengibre es una de los productos naturales que más amamos y la razón es simple, ¡tiene numerosos beneficios para la salud además de que es un anti- inflamatorio!

Tiene un sabor picante y aromático por lo que te recomendamos que lo consumas con moderación o lo combines con algo más.

Gracias a que es muy rico en antioxidantes, vitaminas y minerales, el jengibre se ha convertido en uno de los ‘indispensables de tu cocina’.

Te contamos de sus beneficios:

1. Adiós a los cólicos

Un té de jengibre es ideal para “esos días” difíciles, desinflamará tu vientre además de que disminuirá los cólicos al máximo.

2. Eficaz contra el resfriado

Despídete de la gripa consumiendo jengibre. Es6te producto natural es increíble para el resfriado.

3. Afrodisíaco natural

Está comprobado que el jengibre ¡estimula el lívido!

4. Disminuye la migraña

Bloquea los efectos de la prostaglandina.

5. Previene el cáncer de colón y de ovario 6. Elimina las náuseas

Además del mareo y el vértigo.

7. Mejora el flujo sanguíneo

O sea que ¡previene las enfermedades cardiovasculares!

8. Facilita la digestión.

Agrega jengibre a tu dieta. ¡Cuídate!

