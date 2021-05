Rayden: “Entre cabeza y corazón, elijo ‘bocación’, con ‘b'”

Entornointeligente.com / Rayden lanzó el pasado 19 de marzo Homónimo (Warner), el disco que cierra la trilogía que inició con Antónimo (2017) y continuó con Sinónimo (2019); y que representa un recorrido que va “del continente al contenido” para ensalzar el poder de aquello que, desde hace mucho, nutre su vida y su trabajo: la palabra.

¿Qué significa para usted este álbum? Creo que lo guay es que pone la guinda. Para hablar de él, tengo que hablar de la trilogía entera. Homónimo se sustenta en el antónimo, a partir de un carácter que está en contra de muchas cosas; y desde el sinónimo, hablando desde el hogar. Al igual que hay actrices y actores de método, yo me considero un músico de método que quiere buscar en el más allá y forzar. Empecé a cuestionarme cuál es el mayor homónimo que existe, y creo que es una canción. La canción se puede llamar igual para todo el mundo, puede durar lo mismo y tener el mismo orden de aparición de instrumentos, pero para cada uno tiene un significado diferente.

Sus dos últimos trabajos fueron número uno. ¿Se siente presionado? No, qué va. Esto me da herramientas para poder hablar con Warner y que sigan confiando en mí para que la hexalogía, ese sueño tan loco que tengo, sea posible. Cuando ellos ven que los dos discos anteriores han sido número uno, saben que hay muchas personas detrás que me están apoyando. En los tiempos que corren, es una pasada que la compra de discos haya bajado a la mitad, pero que en los míos no se haya notado. La firma de discos fue una locura, me quedé siete horas firmando. Por horario de Covid, en las dos últimas horas tuvimos que firmar muy rápido. Todo esto me permite que Warner me deje soñar fuerte.

Con Homónimo saca a la luz vídeos caseros donde aparece rapeando con veintitantos. Hay imágenes de archivo de todo, se me pone la piel de gallina de pensarlo. Para el álbum, busqué muchas cosas a nivel visual. Hablé con mis amigos, los de la banda, mi madre… A ella le dije: ‘Oye, escanéame fotos de cuando era pequeñito’. En el videoclip de Himno del centenario salen fotos de cuando tenía cuatro añitos, la edad de mi hijo, Diego. Creo que en este disco se ve más a David que a Rayden.

Como rapero, ¿qué opina de la evolución que ha vivido la escena de música urbana? Otros géneros más allá del rap han cogido fuerza en los últimos años. Yo pienso que la gente busca destacar como sea. Dentro de seis meses o un año, la gente comenzará a hacer pop-punk, con autotune y todo. No habrá tanto trapero, ya verás. Cuando empiezas, necesitas hacerte un hueco como sea. Lo que veo es la traducción de lo que ocurre en Estados Unidos. Antes, Machine Gun Kelly hacía rap, después trap y ahora hace pop-punk. La escena está más desdibujada que nunca, al mismo nivel que los oídos de los oyentes. Y lo digo para bien: vivimos un momento guay porque las propuestas, sean más o menos ortodoxas, son muy buenas.

En el último lustro se ha generado un gusto de festival multiestilo. Ahora puedes escuchar Love of Lesbian, Ayax y Prok, Vetusta Morla, Iván Ferreiro, Rosalía… Y esto favorece al público, porque significa que nos estamos liberando de prejuicios. Y también hay que tener en cuenta que el rap tiene 35 años en España.

Alcalá de Henares, Madrid. 1985, músico y escritor. David Martínez Álvarez da vida a Rayden, un artista que lleva más de 20 años en la música, periodo en el que ha colaborado con una veintena de artistas de distintos géneros. Antes de actuar en solitario, formaba parte del grupo de Rap A3Bandas y Crew Cuervos. Su trayectoria ha sido premiada en varias ocasiones, pues fue nominado a mejor artista español en los MTV Europe Music Awards en 2015,​ así como a mejor artista en los Premios de los 40 Principales. En los premios MIN obtuvo el galardón a mejor artista y a mejor videoclip por ‘Matemática de la carne’. También es conocido por haber publicado tres libros de poesía y por su carácter solidario y sus labores sociales.

¿Qué debe tener una canción para ser de calidad? Tiene que llegarle al oyente sin que se pierda la energía con la que se escribió. Ni el contexto ni el código ni el canal deben desvirtuar lo que tú quieres decir en el mensaje. Ahí está la clave del éxito. Hay mil maneras de hablar de una temática, pero solo dos o tres desde un punto de vista atractivo, como la música que lo arrope, el contexto histórico, el código, la mezcla…

Opina que “hay una delgada línea entre decir lo que uno siente en una canción y que sea un mensaje panfletario”. Cuénteme más. Es que no se nos tiene que olvidar que estamos haciendo canciones. Por caer en el panfleto puede perderse el sentido de la canción.

