Ray Bradbury a prueba de fuego

El punto de ignición del papel se da a los 451 grados Fahrenheit, o 232 grados Celsius. Ray Bradbury tituló así la que sería su novela más famosa, Fahrenheit 451 , una distopía que describe un futuro régimen totalitario que, como todos los de su especie, busca controlar la libertad de expresión y de pensamiento. Lo hace a través de la quema de libros. En la novela unos bomberos especializados se encargan de la tarea.

Hay una edición de Fahrenheit 451 que a cualquier totalitarismo le costaría mucho quemar. Publicada en 1953 en papel de asbesto , es ignífuga. Tuvo una tirada de 200 ejemplares impresa en papel especial Johns-Manville Quinterra «de excepcional resistencia a la pirólisis» afirman los editores. Cada libro está numerado y firmado por Ray Bradbury.

Uno de estos ejemplares —primera edición— acaba se ser vendido por el sitio online Abebooks en 22.500 dólares. Por si alguien se entusiasma ofrecen otro ejemplar en papel de asbesto a 18 mil dólares; está a la venta en la librería Burnside Rare Books de Portland, Oregon, Estados Unidos. El envío es gratis. Meses antes se vendió una primera edición de Fahrenheit 451 en papel común a 12 mil dólares.

Como es habitual, Abebooks —que reúne a casi todas las librerías de usado del mundo, incluso algunas de Uruguay— publica las últimas grandes transacciones realizadas (en un sitio web donde es habitual encontrar libros de entre uno y cinco dólares). Entre abril y junio de 2022 el libro más caro fue una primera edición de I Quattro Libri dell Architettura de Andrea Palladio, del año 1570, a 57.750 dólares. Le sigue en segundo lugar How to Trade in Stocks por Jesse Livermore, donde el autor revela sus fórmulas para ganar dinero en el mercado de valores de los años 20 (el libro es de 1940); se vendió a 40 mil. El de Bradbury quedó en tercer lugar, y en cuarto un libro francés muy raro de 1785, Le Magnétisme Animal Démontré Selon Les Loix & La Nature Avec Les Figures, escrito por Franz-Anton Mesmer, que planteaba la teoría del magnetismo animal como una fuerza invisible natural que mantendría con vida a todos los seres vivos; salió en 22.080 dólares. El quinto es una lujosa edición de los Museos del Vaticano sobre la Capilla Sixtina en 22 mil, de tamaño gigante, casi bíblico: tres tomos que pesan casi 40 kilos. El sexto es una edición de Alicia en el país de las maravillas ilustrado por Salvador Dalí a 21.375. El séptimo una guía para barmans de 1862 de Jerry Thomas a 20 mil, primera edición. Y en octavo el poema de Rimbaud Une Saison en Enfer a 18.865 dólares, en edición del autor del año 1873.

