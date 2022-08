Rave , Viana do Castelo e os 15 anos de Neopop numa série de quatro episódios

Entornointeligente.com /

São 15 anos de Neopop na cidade que, «carinhosamente», passou a ser apelidada Capital do Techno. Para os assinalar, há uma série de quatro episódios — 15 Years With You —, que mais do que um vídeo comercial, quer «transmitir outra visão da música electrónica e promover o espírito que se vive em Viana do Castelo durante os dias do festival», refere Gustavo Pereira, fundador do evento.

«Através de uma estética mais artística e sensorial tentamos captar as sensações vividas por personagens reais, com base na cultura rave do Neopop», explica Gustavo. O primeiro episódio, que se estreia esta terça-feira no P3, aborda «a pista de dança como um espaço libertador». Durante cerca de dois minutos vemos imagens de arquivo ou recolhidas especificamente para o efeito, acompanhadas de música «produzida por artistas nacionais presentes no Neopop » e por uma voz off «que coloca questões e apela ao diálogo aberto entre todos».

É o espírito rave — «que foi sendo construído pela comunidade, ao longo do tempo, nas diversas partes do mundo — e também em Viana do Castelo», diz. A série quer abrir o apetite, deixando uma questão: onde começou, onde está e para onde vai a cultura rave ? Para já, e depois de dois anos de interregno devido à pandemia, vai regressar à cidade minhota. Marca na agenda: de 10 a 13 de Agosto.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com