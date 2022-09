Ratos de Porão fazem show rápido e poderoso com bandeira do MST e coro contra Bolsonaro

Entornointeligente.com /

02/09/2022 20h06 Atualizado 02/09/2022

1 de 2 Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Maurício Pingo/Agência O Dia/Estadão Conteúdo Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Maurício Pingo/Agência O Dia/Estadão Conteúdo

Os Ratos de Porão fizeram um show rápido, poderoso e com berros de manifestações políticas no Rock in Rio nesta sexta-feira (2).

O grupo fundamental na história do hardcore e do metal do Brasil nunca tinha tocado no festival aos 41 anos de carreira.

Eles tocaram com uma bandeira do Movimento Sem Terra no fundo do palco. O baixista Juninho usou uma camiseta do movimento.

O público fez um coro contra Bolsonaro e a banda acompanhou na bateria e com gritos do vocalista João Gordo. No fim do show, os fãs repetiram os gritos contra o presidente.

Primeiro dia do Rock in Rio tem protestos contra Jair Bolsonaro

Mesmo no pequeno palco Supernova e com pouco mais meia hora de apresentação, foi uma reparação histórica.

Eles lembraram clássicos da carreira, como «Crucificados pelo sistema», do primeiro álbum, de 1984 e «Anarkophobia», faixa-título do álbum de 1991, ambas ovacionadas.

Também tocaram faixas do novo álbum «Necropolítica», sobre o negacionismo da pandemia e contra o radicalismo religioso e político de extrema-direita.

2 de 2 Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Rodrigo Ortega/g1 Ratos de Porão se apresenta no Rock in Rio 2022 — Foto: Rodrigo Ortega/g1

João Gordo teve um diagnóstico recente de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Ele disse ao g1 que isso dificulta os shows para ele.

O cantor de 58 anos realmente estava mais parado no palco, mas conseguiu berrar o suficiente para a reparação merecida do festival.

