Ratifican a William Ruto como presidente de Kenya

El Tribunal Supremo de Kenya acreditó este lunes que el saliente vicepresidente del país, William Ruto, ganó las elecciones presidenciales del pasado 09 de agosto, al obtener el 50,5 por ciento de las papeletas en disputa.

Asimismo el dictamen de los siete jueces de la Corte, leído por la presidenta de ese órgano, Martha Koome, no dio lugar de esa forma a una denuncia presentada por el a la postre aspirante presidencial perdedor ex primer ministro Raila Odinga, quien obtuvo el 48,8 por ciento de apoyo popular.

Según Koome, los magistrados descartaron indicios de fraudes o manipulaciones durante el proceso comicial, como afirmaron el opositor Odinga y representantes de fuerzas políticas afines.

Democracy is expected to unite people, strengthen their society and improve its institutions and must not become an acrimonious, fearful and desperate enterprise. pic.twitter.com/5ApzkFUbS1

— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) September 5, 2022 Por otra parte, excepto el Jefe de la Comisión Electoral Independiente, Wafula Chebukuti, otros cuatro miembros de ese organismo declararon anteriormente que hubo falta de transparencia durante el recuento de los votos.

Finalmente en medio de una sociedad kenyana polarizada políticamente, el mandatario electo Ruto tomará posesión de su cargo de forma oficial el próximo día 13, apuntaron fuentes gubernamentales.

