Raphinha está cerca de fichar con el FC Barcelona

El Leeds United de la primera división de Inglaterra y el FC Barcelona de la liga española, llegaron a un acuerdo por el traspaso del extremo brasileño Raphinha.

Según informa el periodista deportivo, Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, el acuerdo estaría valuado en 68 millones de euros.

El periodista afirma que el acuerdo estaría cerca de cerrarse, y solo se espera por la decisión final del Barcelona.

El extremo brasileño, que venía siendo sondeado por el Chelsea de la liga Inglesa, viene de tener un papel protagónico en la campaña del Leeds United esta temporada, el jugador participó en 35 partidos y anotó 11 goles.

Barcelona have finally submitted the official bid for Raphinha, Leeds are set to accept! €58m fixed fee, up to €68m with add-ons. Deal at final stages. 🚨🇧🇷 #FCB

All parties waiting for Barça to be able and ready to register Raphinha, then it will be signed… here we go soon. pic.twitter.com/byh4hbop1T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022

