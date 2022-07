Raphinha chegou ao Barcelona: «É um sonho tornado realidade»

Entornointeligente.com /

O extremo Raphinha, que passou pela Liga portuguesa entre 2015 e 2019, foi nesta sexta-feira apresentado pelo Barcelona, confessando estar a cumprir um sonho de infância. O brasileiro é o terceiro reforço dos catalães para a nova temporada.

«Todos os meus ídolos jogaram e fizeram história aqui, por isso é uma enorme honra e não posso agradecer o suficiente ao Barcelona pela oportunidade para vestir esta camisola», declarou o antigo atacante do V. Guimarães (2015-18) e do Sporting (2018-19).

The moment you've all been waiting for ??

Raphinha's first touches as a Culer ?? pic.twitter.com/2Ct8V36THm

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022 Entre as referências de Raphinha estão os compatriotas Romário, Ronaldo Nazário, Ronaldinho e Neymar, sendo que o extremo que chega à Catalunha vindo do Leeds United pretende seguir-lhes os passos. «Espero poder atingir metade do que os meus ídolos conseguiram. É um sonho tornado realidade para mim e para a minha família»

Com um contrato válido até Junho de 2027, e uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros, Raphinha terá custado (os números não são oficiais) aos cofres » blaugrana » cerca de 58 milhões de euros, que poderão chegar aos 68 em função de objectivos.

??? Raphinha: ?It's a dream come true since I was a kid, and of my family as well. I'm going to give my best.? ???? pic.twitter.com/sMlJmKkYw2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2022 «O jogo bonito voltou a Barcelona e isso é muito relevante para o clube. Para nós, é muito entusiasmante, porque aqueles que viveram os anos dourados do Barça contaram sempre com um jogador brasileiro», afirmou Joan Laporta, presidente do emblema catalão.

