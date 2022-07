Ranking ubica a 22 universidades chilenas dentro de las 100 mejores de Latinoamérica: PUC encabeza el listado

Entornointeligente.com /

Pos. País Universidad Puntaje 1. Chile Pontificia Universidad Católica de Chile 90.5 2. Brasil Universidad de São Paulo 89.2 3. Brasil Universidad de Campinas 87.9 4. Brasil Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP) 85.8 5. México Instituto de Tecnología de Monterrey 84.8 6. Brasil Universidad Federal de Santa Catarina 83.9 7. Chile Universidad de Chile 83.7 8. Brasil Universidad Federal de Río Grande do Sul 83.1 9. Brasil Universidad Federal de Minas Gerais 83.0 10. Brasil Universidad Católica Pontificia de Río de Janeiro (PUC-Rio) 82.4 11. Brasil Universidad Federal de Río de Janeiro 80.7 11. Brasil Universidad Estatal de Paulista (UNESP) 80.0 13. Chile Universidad de los Andes 79.4 14. Brasil Pontificia Catholic University of Rio Grande do Sul (Pucrs) 79.3 15. Brasil Universidad de Brasilia 75.2 16. México Universidad Nacional Autónoma de México 75.0 17. Brasil Universidad Federal de São Carlos 74.4 18. Colombia Universidad Nacional de Colombia 73.1 19. Brasil Universidad Federal de Viçosa 72.0 20. Brasil Universidad Federal de Paraná (UFPR) 70.7 21. Jamaica Universidad de las Indias Occidentales 69.8 22. Brasil Universidad Federal de ABC (UFABC) 68.9 23. Brasil Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) 67.5 24. Brasil Universidad Federal de Lavras 67.4 25. Colombia Universidad Pontificia Javeriana 66.6 26. Chile Universidad de Concepción 65.9 27. Brasil Universidad Federal de Santa María 64.8 28. Chile Universidad Austral de Chile 64.7 29. Brasil Universidad Federal de Río Grande do Norte (UFRN) 64.7 30. México Universidad Autónoma Metropolitana 64.3 31. Costa Rica Universidad de Costa Rica 64.1 32. Brasil Universidad Federal de Bahía 63.7 33. Brasil Universidad Federal de Ceará (UFC) 63.6 34. Chile Universidad de Santiago de Chile 63.1 34. Perú Universidad Peruana Cayetano Heredia 62.5 36. Perú Universidad Católica Pontificia de Perú 62.3 36. Brasil Universidad Federal de Pernambuco 62.2 36. Chile Universidad Católica Pontificia de Valparaíso 62.0 39. Brasil Universidad Católica Pontificia de Paraná 61.7 40. Brasil Universidad Federal de Fluminense 61.1 41. Brasil Universidad Federal de Goiás 60.0 41. Cuba Universidad de La Habana 59.7 43. Colombia Universidad de Antioquia 59.4 44. Argentina Universidad Austral 58.5 45. Brasil Universidad Estatal de Maringá 58.4 46. Argentina Universidad Nacional de Córdoba 58.0 47. Brasil Universidad Federal de Uberlândia 57.7 48. Argentina Universidad Nacional de San Martín 57.5 49. Chile Universidad Técnica de Federico Santa María 56.9 50. Brasil Universidad Estatal de Londrina 56.7 51. México Instituto Politécnico Nacional (IPN) 56.1 52. Brasil Universidad Federal de Pelotas 55.9 53. Chile Universidad de los Andes 54.9 54. Brasil Universidad Federal de Espírito Santo 53.8 55. Chile Universidad de Diego Portales 53.6 56. Puerto Rico Universidad de Puerto Rico 52.6 56. Chile Universidad Autónoma de Chile 52.2 58. Ecuador Universidad San Francisco de Quito 52.0 59. Chile Universidad Adolfo Ibáñez 51.7 60. Chile Universidad de La Frontera 51.1 61. Chile Universidad Católica del Norte 50.9 62. Colombia Universidad de Del Rosario 50.5 63. Chile Universidad de Desarrollo 50.4 64. Brasil Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP) 50.3 65. Ecuador Universidad Espíritu Santo 49.7 66. Perú Universidad Nacional Mayor de San Marcos 49.3 67. Colombia Universidad de ICESI 48.9 68. Chile Universidad de Talca 48.9 69. Brasil Universidad de Unisinos 48.8 69. Colombia Universidad del Norte 48.6 71. Brasil Universidad Federal de Sergipe 48.6 72. Ecuador Escuela Superior Politécnica del Litoral 48.5 73. Chile Universidad de Valparaíso 47.7 74. Brasil Juiz de Fora Universidad Federal 46.9 75. Brasil Universidad Federal de Pará 46.3 76. Brasil Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre (UFCSPA) 45.9 76. Chile Universidad de Tarapacá 45.6 78. Brasil Universidad Federal de Paraíba (UFPB) 45.2 78. Chile Universidad Andrés Bello (Unab) 45.0 80. Brasil Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR) 44.9 81. Chile Universidad de Los Lagos 44.6 82. Argentina Universidad Torcuato di Tella 44.5 83. Brasil Universidad Estatal de Santa Catarina 44.1 84. Chile Universidad de Antofagasta 44.0 85. Venezuela Universidad Simón Bolívar 43.9 86. México Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) 43.4 87. Brasil Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio) 43.4 87. México Universidad Panamericana (Up) 42.7 87. México Universidad Autónoma Chapingo 42.6 90. Brasil North Fluminense State University Darcy Ribeiro 42.6 91. Chile Universidad Católica de la Santísima Concepción 42.5 92. Brasil Universidad Estatal de Ponta Grossa 42.2 92. México Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 41.9 94. México Universidad autónoma de Baja California 41.4 95. Colombia Universidad de La Costa 41.3 96. Brasil Universidad de Fortaleza (Unifor) 41.1 97. Argentina Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 40.7 98. Brasil Universidad Federal de Mato Grosso do Sul 40.4 99. Argentina Universidad Nacional del Litoral 40.4 100. México Universidad Autónoma de Nuevo León (Uanl) 40.2 Fuente: Times Higher Education ¿Encontraste algún error? Avísanos

