Ranking de los participantes del Derby

¡El T-Mobile Home Run Derby es esta noche! El terreno será testigo de una combinación de juventud, veteranía, poder y habilidad. ¡No veo la hora!

Cada competidor tiene una oportunidad real de llevarse la corona. De lo contrario no estarían aquí. Pero, como soy un pronosticador profesional, no me puedo quedar atrás en esta ocasión. Así que aquí lo tienen, un ranking de los cañoneros que participarán en el Home Run Derby del 2022, evento que será transmitido a través de ESPN a partir de las 8 p.m .ET.

Claro, tenemos que comenzar con el campeón defensor.

1. Pete Alonso, 1B, Mets Rival en la primera ronda: Ronald Acuña Jr.

¿Fue Pete Alonso creado exclusivamente para el Home Run Derby? Puede que los aficionados de los Mets estén en desacuerdo, pero desde la distancia, Alonso cuenta con todo lo necesario: Un poder prodigioso, actitud, consistencia y un claro entendimiento del momento. Ha ganado los dos últimos eventos y ha conectado la mayor cantidad de jonrones en la historia del Derby. Además, busca igualar a Ken Griffey como los únicos con tres coronas y ser el primero en ganar tres festivales consecutivos.

2. Kyle Schwarber, OF, Filis Rival en la primera ronda: Albert Pujols

Schwarber llegó a la final de la edición del 2018 y perdió por apenas un jonrón ante su actual compañero de equipo, Bryce Harper. Pero por muy buena que haya sido aquella versión de Schwarber, la de ahora es mucho mejor. Viene de un mes de junio a la altura de Ruth, y aunque no es el bateador balanceado que solía ser, ha perfeccionado su swing de poder. Parece no gastar demasiada energía, sencillamente despliega un poder natural.

3. Juan José Soto, OF, Nacionales Rival en la primera ronda: José Ramírez

Soto tiene mucho poder, claro, pero tal vez no haya otro jugador con una mejor selección de pitcheos que la del dominicano, aunque eso no lo beneficie en el Home Run Derby. Dicho eso, Soto dijo el año pasado que cree que su participación en el festival lo ayudó a recuperar la forma de su swing y tener una impresionante segunda mitad de temporada. El swing del dominicano es natural y fue él quien eliminó al Ohtani el año pasado. Así que aparten a un lado sus dudas.

4. Ronald Acuña Jr., OF, Bravos Rival en la primera ronda: Pete Alonso

El venezolano ya compitió una vez en el Derby, durante la edición del 2019, y llegó a las semifinales antes de perder con Alonso. Su poder es uno de sus mejores atributos, por supuesto, pero no es el único; quizás podrían darle unos puntos adicionales por ser capaz de correr las bases tan rápido. Su slugging en este momento es el más bajo de su carrera, y puede que todavía no esté 100% recuperado de su lesión de rodilla. Acuña es un talento electrizante, pero no estoy seguro de que en esta ocasión sea la mejor selección.

5. Julio Rodríguez, OF, Marineros Rival en la primera ronda: Corey Seager

Primero lo primero: es una maravilla que el dominicano sea parte de esto y que también vaya a participar en el Juego de Estrellas. Si las cosas siguen así, llevará a los Marineros hasta la postemporada. El novato, como Acuña, es impresionantemente rápido y su poder no se queda atrás. Pero este es su primer Derby, su primera temporada, su primer todo. Esperar que llegue y triunfe de una vez, ante rivales de este calibre, es como demasiado. ¿Cierto?

6. José Ramírez, 3B, Guardianes Rival en la primera ronda: Juan José Soto

Ramírez está teniendo otra campaña nivel JMV y, una vez más, pocos le están prestando atención, que básicamente es lo que sucede todos los años. Ramírez le había dicho que no al Derby en el pasado, pero este podría ser el tipo de gran evento que le permita al resto del mundo del béisbol darse cuenta de lo bueno que es. Por cierto, al ambidextro tiene un slugging de 150 puntos más alto a la zurda que a la derecha.

7. Corey Seager, SS, Rangers Rival en la primera ronda: Julio Rodríguez

Seager fue el último invitado al Derby, el segundo al que asiste en su carrera (también fue siendo un novato en el 2016). Aquella vez fue el 8vo sembrado y se midió al Nro. 1, Mark Trumbo, y pueden darse cuenta de todo el tiempo que ha pasado al recordar que una de las cosas que tenía más emocionados a los fanáticos era el hecho de que Trumbo estaba en el Derby. Seager arrancó lento este año, pero nadie recuerda eso ahora: ya tiene 21 jonrones y vive un gran momento.

8. Albert Pujols, BD, Cardenales Rival en la primera ronda: Kyle Schwarber

Esto es emocionante, ¿no? Tener al dominicano de vuelta en el Derby por primera vez desde el 2015 es una alegría, particularmente en su año de retiro. Y le ha estado dando bien fuerte a la bola en estos últimos días. De cualquier forma, son tres rondas, e incluso si arranca bien, el hombre ya tiene 42 años y seguramente el cansancio dirá presente.

