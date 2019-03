Random Acts of Flyness : viajar pela mente de Terence Nance

Entornointeligente.com /

No estranho mundo de Random Acts of Flyness , um programa de variedades afro-futurista, cabe muito dentro de cada episódio. É como um sonho feito de vários elementos que podem ou não estar ligados entre si que se sucedem uns aos outros, segmentos que às vezes param a meio e nunca mais voltam, outras continuam. O tom muda de um momento para o outro, do sério ao parvo.

É este o universo surreal patente em Random Acts of Flying , que se estreou em Agosto nos EUA e chegou agora ao nosso país através da HBO Portugal — uma plataforma que não vive só dos nomes mais óbvios. Já há uma segunda temporada a caminho. É algo que saiu da mente do realizador Terence Nance, que se apresenta no primeiro episódio a filmar-se a ele próprio a andar de bicicleta e a falar para a câmara, sendo depois abordado por um polícia que o tenta deter. Antes disto, tinha realizado um filme, An Oversimplification of her Beauty .

Subscrever × No mesmo primeiro episódio em que Nance está na bicicleta, Jon Hamm, o Don Draper de Mad Men , apresenta um anúncio sobre “pensamentos brancos” e como erradicá-los — não é a única cara conhecida por aqui, por exemplo, Whoopi Goldberg também aparece mais para a frente. Mas, num momento meta-referencial, vemos o próprio Nance a montar esse segmento no seu computador enquanto recebe uma mensagem de um amigo, que lhe lembra de que “como artistas”, “deviam abordar menos a branquidão e afirmar mais a negritude”, o que faz acabar o anúncio. Essa missão é cumprida ao longo dos seis episódios da primeira época, de formas sempre surpreendentes e bizarras.

Há, em Random Acts of Flyness , um pouco de PFFR, o colectivo artístico fundado por Vernon Chatman e John Lee, criadores de alguma da comédia mais alternativa das últimas décadas, como Wonder Showzen , Xavier: Renegade Angel ou The Heart, She Holler —​ Chatman também trabalhou no recente Trigger Warning with Killer Mike , do Netflix. Ou de Tim & Eric, o duo de anticomédia surreal. Mas o trabalho de Nance e dos seus colaboradores, um rol de outros artistas experimentais, está muito mais preocupado com questões de representação e interseccionalidade do que essas comparações. E, no final de contas, não há mais nada assim na televisão. Aproveite-se.

