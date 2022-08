Ramos y Dawson hablaron en la previa al clásico y se refirieron a la presencia de Luis Suárez

Entornointeligente.com /

Peñarol vive una semana muy especial como ocurre en cada ocasión previa a la disputa del clásico del fútbol uruguayo ante Nacional . El domingo (15:30 hs.) en el Gran Parque Central, el conjunto aurinegro se juega la chance de acortar la distancia con los tricolores.

De cara al juego a disputarse en el escenario tricolor, Leonardo Ramos , entrenador del mirasol, y Kevin Dawson , uno de los capitanes del club, dijeron presente en conferencia de prensa.

El entrenador aurinegro confesó: «Venimos trabajando muy bien este partido que es distinto a todos y en el que hay que ir a buscar el triunfo. Encontramos una muy buena predisposición de los jugadores y siempre en las semanas previas al clásico son en las que todo jugador quiere estar y hasta los que tenían alguna molestia se meten en el trabajo».

Consultado sobre si hay algo que le preocupa de Nacional admitió: «En lo que más me preocupo en este momento es por lo que podamos brindar nosotros y lo que hagamos. Si el plantel está bien y metido no tengo duda que vamos a lograr un buen resultado».

La presencia de Luis Suárez es una de las novedades de este duelo, así como jugar con mayor cantidad de público tricolor en el Gran Parque Central y sobre eso sostuvo: «Nacional también va a tener que estar atento a lo que haga el Huevo (Lozano), sin ánimo de comparación. Uno puede venir mejor y otro más o menos, pero son momentos únicos, el que entre mejor concientizado de lo que tiene puede triunfar. Cuando uno está en Peñarol y va a enfrentar a un equipo que tiene más hinchas en la tribuna se disfruta el doble si se consigue el resultado y vamos a ir a buscarlo para disfrutar mas del doble si lo conseguimos».

Leonardo Ramos en conferencia de prensa en Los Aromos. Foto: Francisco Flores. En materia de los futbolistas con los que podrá contar, Ramos sostuvo que están todos a la orden: «Seba Cristóforo entrenó con una mascarilla y el flaco Rak estuvo a la orden y por eso digo que los clásicos son distintos porque incluso el que tiene la ‘nana’ mas grande quiere estar».

Ramos también se refirió a la falta de gol de los delanteros aurinegros y replicó: «Cuando un equipo no hace goles no es culpa exclusiva de los delanteros y cuando recibe no es de los defensores y el arquero. Es un conjunto del equipo. Si los puntas no hacen goles, a veces no contribuyó el resto. Hay que seguir trabajando, porque no es cargarle una mochila a los puntas».

Kevin Dawson también dijo presente en la conferencia de prensa y al ser uno de los más experientes fue consultado sobre qué decirles a los jóvenes o a los que podrían vivir su primera experiencia de este nivel: «Que disfruten los días previos que son muy lindos. En la calle la gente te lo hace saber y a medida que pasan las horas y nos acercamos al partido podemos tener alguna charla. Pasa por disfrutar y que hagan lo que vienen haciendo que es el partido más lindo para jugar», admitió.

Sobre el hecho de enfrentar a un jugador como Luis Suárez remarcó: «Es un lindo desafío el clásico y tener a Suárez como rival también lo es. Lo tomamos con tranquilidad y a medida que vayan pasando las horas y con los videos que nos mandan lo iremos mirando, pero no descubro nada si digo que es un jugador de una clase impresionante».

Nacional está haciendo un muy buen torneo, se lo nota con mucha confianza. Tiene jugadores en gran nivel. Con la incorporación de Suárez es un plus, pero tenemos que preocuparnos en nosotros, tenemos un rival que de mitad de cancha en adelante puede lastimar y somos conscientes que nosotros también podemos hacer daño, pero sí tomar los recaudos y afrontar el partido de la mejor manera», agregó.

Kevin Dawson en conferencia de prensa en Los Aromos. Foto: Francisco Flores. «Sabemos que tenemos que ganar para seguir prendidos en el Clausura que es nuestro objetivo primordial, pero ellos también tendrán sus motivos y le darán la importancia necesaria. El resultado que nos sirve es ganar para seguir pendientes. Hoy por delante tenemos el clásico y tenemos que ganarlo», subrayó el guardameta.

De cara al choque clásico remarcó: «No hay favoritos. Todos los clásicos que he jugado son partidos aparte donde se juega mucho prestigio y muchas cosas. Si bien estamos corriendo de atrás en puntos, no tiene nada que ver. No hay favoritos, son partidos aparte. El que cometa menos errores será el que se lleve el partido».

Respecto al cambio de entrenador tras la salida de Larriera y el arribo de Ramos concluyó: «Obviamente no está bueno cuando se termina un ciclo. Compartimos muchas cosas con Mauricio, muchos momentos logrando cosas muy importantes como el campeonato y los clásicos de Sudamericana. Sobre Leo sabíamos la manera de manejarse de él y está bueno, nos sirvió paras comentarle a los demás porque tampoco ha habido mucho tiempo para trabajar, pero el cuerpo técnico se adaptó muy bien al plantel».

Cabe recordar que ya está confirmado que el partido se jugará a estadio lleno ya que los socios de ambos equipos agotaron las entradas que estaban disponibles.

El elenco aurinegro se encuentra en la séptima posición del Clausura a siete puntos del líder, mientras que marcha quinto en la Anual a 14 puntos del puntero que precisamente es Nacional.

