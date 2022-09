«Éramos um só cérebro»: a ambição da série O Senhor dos Anéis — Os Anéis do Poder

Entornointeligente.com /

É a série que vai testar a gula dos espectadores do streaming por alta fantasia e que vai opor os dois gigantes do género — O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder não consegue, nem sendo a série televisiva mais cara de sempre com uma etiqueta de preço de 465 milhões de euros pela sua primeira temporada, livrar-se do dragão que lhe sopra fogo nas costas. A Amazon Prime Video estreia esta sexta-feira a sua maior arma de sempre nas guerras do streaming , a expansão do universo criado por J.R.R. Tolkien , numa altura em que House of the Dragon já foi um sucesso de audiências . Ambas vão conviver durante semanas, mas este quer ser o anel que todos governará.

