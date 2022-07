Ramos, acusado de violencia a la mujer, es parte de la Comisión de Ética del Concejo alteño

Entornointeligente.com /

El concejal alteño Daniel Ramos acusado de golpear a una mujer en vía pública en 2021, ahora es parte de la Comisión de Ética del Concejo Municipal de El Alto. Hasta la fecha la denuncia de agresión presentada contra la autoridad ante esa instancia no prosperó.

La información fue confirmada por la presidenta de esa comisión, Iris Flores, quien detalló que después de varios meses recién le llegó la documentación y ahora los miembros de esa instancia analizarán el caso para ver cómo proceder.

«La documentación recién me llegó la semana anterior, como le digo hemos estado reclamando las carpetas que hacían falta (del caso Ramos), ya que solo había copias y no estaban los documentos originales, por eso nosotros no podemos ingresar a una revisión total si no existen los documentos originales», informó Flores a la ANF.

En noviembre de 2021, un ampliado regional del Movimiento al Socialismo (MAS) en El Alto terminó en una trifulca agresiva entre los militantes en el que el concejal y dirigente regional golpeó a una mujer.

Al salir de la reunión y ante la presión de los militantes reunidos en la zona, Ramos atacó a una mujer que lo increpó por causar la división. Tras el altercado, las personas que observaron la agresión lo empujaron y se armó una trifulca entre los militantes que defendían a la autoridad y quienes cuestionaban su participación.

«¡Fuera Ramos, estás dividiendo a los militantes del MAS!», gritaban los grupos que fueron excluidos de la reunión. Mientras se ve a la autoridad golpear a la mujer que se acercó para cuestionar su deslealtad.

El video que se viralizó en redes sociales generó críticas, incluso exigieron al concejal dar un paso al costado, aunque él se declaró víctima. El caso llegó al Ministerio Publico y ante la Comisión de Ética del Concejo Municipal, empero, recientemente la agredida denunció que el caso ante la Fiscalía está por quedar sin efecto.

La ANF intentó comunicarse con el concejal Ramos, pero no tuvo éxito. Entre tanto, Flores precisó que una vez que el casó llegó a la Comisión de Ética se tendría que haber atendido en el lapso de los 21 días, pero como pasó varios meses se tiene que volver a replantear y mientras ocurra eso su colega tendría que hacerse a un lado porque no puede ser juez y parte.

«Dentro de lo que es nuestro reglamento (de ética) hay un artículo directo que te obliga, cuando eres tú el que está siendo juzgado y procesado, (…) a excusarte de la comisión para que otra persona venga y así se pueda tomar una decisión, pero solamente en el caso específico de la persona», aclaró.

Ramos y Flores fueron posesionados como miembros de la Comisión de Ética del Concejo de El Alto en mayo durante la sesión ordinaria No. 022/2022.

El analista político Paúl Antonio Coca manifestó que mientras no exista una sentencia ejecutoriada el concejal no tiene ningún impedimento de formar parte de la Comisión de Ética, pero moralmente podría tener algunas dificultades al momento de juzgar o emitir algún criterio sobre un posible caso de violencia contra la mujer.

«Obviamente va ser algo muy cuestionable que él quiera juzgar a alguien por faltas a la ética. Otras personas van a cuestionar de que él no es la persona idónea para aconsejar y esto va generar bastante situación, no en estrados judiciales, sino ante la opinión pública, ese es el detalle. Hay ese choque de lo que es ético y moral frente a lo que es obviamente el tema legal que estamos hablando», puntualizó Coca.

Ramos está entre las seis autoridades involucradas en violencia contra la mujer al interior del MAS. En la lista están un senador, dos diputados, dos concejales y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, que tiene en su contra una denuncia por acoso político.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

