Ramón López, economista asesor de Jadue: “No estamos promoviendo el retiro del 100%. Sí vamos a dejar la libertad”

Entornointeligente.com / Esta semana se dieron a conocer los programas de campaña de los candidatos a la presidencia. Uno de ellos fue el de Daniel Jadue (PC) , en el que destacaban sus medidas en economía. Detrás de estas está Ramón López, el doctor en economía que es asesor del abanderado comunista.

El economista dio una entrevista a El Mercurio donde detalla lo más importante de sus propuestas. ¿Qué va a pasar con los actuales fondos que administran las AFP?

“Los actuales fondos de las AFP son absolutamente privados de cada persona, no los vamos a tocar. La gente podrá hacer lo que quiera con esa plata: dejarla en la AFP, cambiarla al nuevo sistema o sacarla, se va a respetar religiosamente la propiedad privada sobre los fondos previsionales. Nadie va a tocar un peso. Si se hiciera algo así, yo renuncio al día siguiente”.

Otros candidatos criticaron que se estaba promoviendo el retiro del 100% de los ahorros en las AFP. ¿Es ‘pan para hoy y hambre para mañana’?

“No estamos promoviendo el retiro del 100%. Sí vamos a dejar la libertad , vamos a dar opciones”.

Muchos ven en un gobierno de Jadue el fantasma de Allende , que si bien el primer año fue de crecimiento, a partir del segundo se cayó en una espiral de inflación, déficit, política monetaria descontrolada, desabastecimiento.

“Es absolutamente diferente. El país en esa época no tenía capacidad de endeudamiento ni la solvencia macroeconómica que tiene ahora. Tampoco estamos pensando replicar el pasado. N adie está pensando en olas estatizadoras, ni en reinstalar el régimen soviético o el modelo de Allende”.

-Un gobierno comunista genera incertidumbre, desconfianza.

“Este no va a ser un gobierno comunista . Yo no soy comunista, soy independiente, varios integrantes del comando tampoco lo son, este va a ser un gobierno de izquierda progresista, muy parecido al gobierno de Portugal y al de Uruguay con Mujica. Los temores son infundados. No tengo duda de que en un gobierno de Jadue va a seguir llegando inversión extranjera a Chile . Lo único que va a hacer el gobierno de Jadue es darle más prominencia al Estado. Eso no quiere decir hacer desaparecer al sector privado, sería una locura, si ellos producen empleo, inversión. Lo que queremos es complementar al sector privado”.

