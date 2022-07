Ramón Jesurún en el bus de la victoria: «Tengo a todas las jugadoras como mis hijas»

Entornointeligente.com /

Muchas emociones han florecido luego de la clasificación de la Selección Colombia a la gran final de la Copa América femenina, el Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Entre los que no han escatimado en expresar su emoción es el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, quien habló para Win Sports después del juego de anoche frente a la Argentina.

«Hoy (ayer) logramos un objetivo muy importante de ir al Mundial y volver a los juegos Olímpicos, ahora tenemos la posibilidad de hacer historia y ganar la Copa América en nuestro país, esperemos que podamos darles esa alegría a todos los colombianos», indicó el dirigente deportivo.

Sin embargo, hubo una frase en el diálogo con el canal deportivo que no cayó bien en la opinión pública: «Tengo una relación con ellas muy linda, las adoro. Las tengo a todas como mis hijas, de pronto a otras como mis nietas y muy contento en ese vestuario, ellas saben que les entregamos una gran alegría a 51 millones de colombianos».

Después de esto llegó una lluvia de críticas en contra del presidente de la Federación Colombiana de fútbol, en su mayoría, por la falta de apoyo al fútbol femenino en el país. Mientras que otros le recordaron los escándalos como los ‘vetos’ en contra de algunas futbolistas y el caso del extécnico Didier Luna, quien acosó sexualmente a varias de ellas.

Señor Ramón Jesurún no le da pena con sus amigos dirigentes de Conmebol saber que no habrá liga femenina de fútbol en colombia? y que usted NO movió ni un dedo para ello? que perverso que es, y nuestros colegas derretidos en elogios. ¡Ayyy Dios…. que alcahutería!. pic.twitter.com/6EuQcNKMxT

— Mario Andrés Ladino Pardo (@marioladino76) July 26, 2022 «Algunas son como mis hijas», dice Jesurún, el mismo que no se dignó a bajar del palco a felicitarlas cuando ganaron el oro panamericano, el que avala los vetos a las que exigen derechos, el que quería echarle tierra al tema cuando se reveló que un DT las acosaba…¡Qué papá!

— Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) July 26, 2022

