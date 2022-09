Ramón González Daher e hijo sufren su primera requisa en la cárcel

Entornointeligente.com /

Los vehículos eléctricos tienen entre sus principales objetivos mitigar la contaminación y la emisión de CO2 que causa daños al medioambiente . «Pero en Paraguay tenemos motivos más fuertes, como el beneficio que nos otorga ser el país más rico del planeta en energía limpia y renovable per cápita, gracias a nuestras tres represas «, señala Miguel Carrizosa , presidente de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias .

Asunción – CDE por un costo 10 veces menor Un viaje de Asunción a Ciudad de Este , ida y vuelta, con un auto eléctrico sale aproximadamente G. 70.000 en energía, mientras que, con uno a combustible, cuesta como mínimo, lo mismo multiplicado por diez , explica el titular de Cadam.

Para quienes realizan viajes largos , cuentan con los denominados cargadores rápidos que permiten en 15 minutos , aproximadamente, recargar un 80% del vehículo.

Los cargadores están ubicados en varios puntos de Asunción , así como en Ciudad del Este , Coronel Oviedo , Encarnación , entre otras zonas. Hay más de 30 en todo el país.

Teniendo en cuenta que cada día se suman más personas al grupo de propietarios y usuarios de la movilidad eléctrica, Cadam busca duplicar la instalación de cargadores a nivel país.

Los beneficios de la movilidad eléctrica El costo de moverse es inferior respecto a un vehículo a combustión. Promedio: G. 9.000 por cada 100 km recorridos. Mantenimiento: alrededor de G. 400.000 cada 20.000 km. Motor eléctrico: 90% de eficiencia, frente a un 30 a 35% de un motor a combustión. Acústica: sonido casi nulo durante el andar. Amigable con el medio ambiente ya que no emite gases de efecto invernadero. Practicidad: se usa de día y se carga por las noches. Carrizosa agregó que una ventaja extra de la cual dispone Paraguay a diferencia del resto de los países del mundo es que «además de no contaminar estaríamos consumiendo nuestra propia energía , la cual, hoy, solamente estamos utilizando en un 15% y estaríamos sustituyendo de esta manera, lo que no tenemos, que es petróleo «.

Finalmente, Miguel Carrizosa, asegura que lo principal para que el país siga avanzando en la movilidad eléctrica es que el Gobierno termine de decidir si quiere apostar a la electro movilidad, como una de las banderas económicas y sociales del país «que pueda tornarse esto en un emprendimiento público-privado , porque Paraguay no se puede pegar el lujo de darle la espalda a la electro movilidad, sería casi un crimen si lo hiciera».

Son varias las concesionarias a nivel nacional que ya cuentan con esta opción para ofrecer a quienes se animen a probar la electro movilidad, con diferentes opciones de modelos y marcas , dependiendo del «bolsillo» y gusto del cliente .

