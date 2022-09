Ramón González Daher e hijo sufren su primera requisa en la cárcel

Entornointeligente.com /

Un llamativo documento con varias firmas circula las redes sociales, tratándose de una nota que los alumnos del sexto «A» de la Escuela 66 de la Ciudad del Plata, enviaron al exembajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez , donde se expresaban ante la trágica Guerra contra la Triple Alianza.

En este escrito, los estudiantes expresaron su «disconformidad» y también extendieron sus disculpas a «nuestros hermanos paraguayos» pueblo paraguayo tras enterarse sobre la participación de su país en este conflicto bélico que implicó la alianza de Uruguay , Brasil y Argentina en contra del Paraguay.

Asimismo, llegan a citar al prócer uruguayo José Gervasio Artiga s, quien «se hubiese indignado ante tal atroz situación» , como también expresan que se sienten los pequeños.

«Esperando que el pasado nos sirva para no cometer los mismos errores, le invitamos a mirar juntos el futuro con la esperanza de ser mejores personas «, finaliza el documento.

Uruguayos y la Triple Alianza Al respecto, el exembajador paraguayo confirmó a la redacción de ABC Color la existencia de esta nota, asegurando también que ese es un «sentimiento» que tiene el pueblo uruguayo en referencia a la Guerra de la Triple Alianza.

«Jamás nos cruzamos en Uruguay con alguien que no sienta una terrible vergüenza por la Triple Alianza , esta nota no sorprende en lo absoluto. Es el sentimiento y esa no es la primera manifestación en ese sentido», manifestó.

Por otra parte, Benítez detalló que dejó el cargo de embajador ante su candidatura a la gobernación de Itapúa por el movimiento colorado Fuerza Republicana.

