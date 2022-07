Raúl Soto e «impasse» de Siches: «A lo mejor la forma no fue la más adecuada (…) Hay que cuidar el debate público»

Entornointeligente.com /

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto , abordó esta mañana la polémica en torno a la frase que la ministra del Interior, Izkia Siches , emitió ayer viernes en una sesión en la que se votaría la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur.

«Los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía. Donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza , o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubieron cuatro años en donde de 400 eventos de violencia, llegamos a más de 1.700», dijo la secretaria de Estado en el hemiciclo, lo que generó la reacción inmediata de la oposición.

En conversación con Meganoticias, el parlamentario Soto aseguró que «respecto del fondo, yo lo comparto, que efectivamente los problemas de seguridad se vienen arrastrando hace años y ahora estamos en un momento peak. La forma a lo mejor no fue la más adecuada y eso generó una reacción del otro lado. No es lo que queremos, de ambos lados hay que cuidar el debate público, hay que bajar un cambio, no polaricemos más este país, tratemos de contribuir al diálogo, hay que respetar las diferencias, pero que se planteen con respeto, porque la gente también ve lo que nosotros hacemos y eso incide en el clima que está afuera».

Según agregó, es lamentable «el espectáculo público de lado y lado», porque esta polémica «lo que hace es opacar el debate de fondo que era cómo enfrentamos desde el Estado el problema de violencia en la Macrozona Sur con la prórroga del estado de excepción».

Asimismo, explicó que en el momento en que ocurrió la situación, él no estaba en la sala, sino en una reunión. «Llego a la sala al final de la sesión, estaba la vicepresidenta y había un alboroto. Ella me señala que se genera una controversia y que no estaban las condiciones para poder tomar la votación, entonces en ese momento tomo la conducción sin saber bien qué había pasado y decido suspender la sesión debido al alboroto, porque no estaban las condiciones para votar, pero además porque había un riesgo político , se caía el proyecto de prórroga de estado de excepción», aseveró.

A su juicio, «por pequeñas peleas políticas no podemos poner en riesgo la seguridad de las personas, se estaba perdiendo el fondo». Por lo mismo, reconoció que habló con la titular del Interior en la sala y le dijo que estaban » en riesgo » de que se cayera el proyecto.

Luego, según precisó, «es la propia ministra, quien de muy buena manera, solicita la palabra para pedir retractarse y las disculpas del caso, más allá de la polémica, porque eso significaba que el proyecto se iba a aprobar e íbamos a entregar esta herramienta a las personas de la Macrozona Sur. Entonces ella pide la palabra, se retracta, se disculpa, y más allá de lo que opine cada uno, creo que lo hace de muy buena manera y eso termina con un aplauso cerrado de todos los sectores . Creo que la ministra merece todo el reconocimiento y apoyo por eso. No creo que esto sea algo sobre lo cual ningún sector deba aprovecharse para sacar ventajas políticas para dañar al Gobierno». ¿Encontraste algún error? Avísanos

