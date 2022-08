Raúl Ruidíaz anota en el triunfo del equipo All-Star de la MLS

Entornointeligente.com /

Vela, estrella del Los Ángeles FC, adelantó al equipo de la MLS con un cabezazo a los dos minutos de partido y Ruidíaz, de los Seattle Sounders, se confirmó intratable desde el punto de penalti a 17 minutos del final para impulsar el triunfo estadounidense. El All-Star de la Liga MX, guiado en el banquillo por el técnico argentino Diego Cocca, se rindió con honor, tras ser superior al de la MLS en largos momentos del choque, pero no le bastó con un golazo del mexicano Kevin Álvarez a cinco minutos del final. El técnico Adrian Heath, del Minnesota United y al mando del equipo MLS esta noche, alineó un once súper ofensivo con Sebastián Driussi como volante y un tridente con Vela, ‘Chicharito’ y el estadounidense Jordan Morris. En el All-Star de la Liga MX, Diego Cocca apostó por un once inicial con los colombianos Julián Quiñones, Luis Quiñones y Áviles Hurtado detrás del delantero argentino Julio Furch. Pero durante el encuentro hubo espacio para que todos los seleccionados de ambos equipos tuvieran su parte de protagonismo. En el Allianz Field de Saint Paul, en un ambiente de fiesta, con 20.000 aficionados y muchas banderas mexicanas en las gradas, fue el equipo de la MLS el primero en adelantarse, con un gol de cabeza de Carlos Vela a los dos minutos. El delantero del LAFC firmó el gol más rápido en un All-Star de la MLS desde el que anotó su compatriota ‘Chicharito’ en 2010 en un duelo entre las estrellas de la liga estadounidense y el Manchester United. ‘Chicharito’, este miércoles capitán del equipo de la MLS, debutaba en 2010 como jugador del Manchester United, con el que conquistaría dos títulos de la Premier League y tres Community Shield. Hernández aseguró el lunes que para él era «surreal» ser el capitán de la MLS contra la Liga MX y que disfrutaría al máximo esta experiencia. No pudo marcar, pero se le vio emocionado y también cantó con orgullo el himno mexicano en los prolegómenos del encuentro. La falta de acierto ofensiva del All-Star de la Liga MX, que perdonó al menos tres grandes ocasiones, fue castigada en la reanudación por el español Carles Gil, mediapunta del New England Revolution, quien consiguió una pena máxima al ser derribado en el área por Jesús Angulo. MLS 2-0 Liga MX ?? Raúl Ruidíaz doubles the lead for MLS All-Stars ?? pic.twitter.com/9R2RrkUGWE

— ESPN (@espn) August 11, 2022 Ruidíaz, uno de los mejores especialistas de la MLS desde los once metros, tuvo sangre fría y anotó el penalti con seguridad para subir el 2-0 al marcador en el minuto 73. Con orgullo, el All-Star de la Liga MX siguió luchando y el premio llegó en el minuto 85, cuando el lateral de Pachuca Kevin Álvarez, saltado al campo en la segunda mitad, fulminó al portero con un potente derechazo liberado desde fuera del área. Por momentos pareció que el equipo mexicano tuviera oportunidades de igualar el encuentro y forzar la tanda de penaltis, algo ya ocurrido el año pasado. Fue de nuevo Kevin Álvarez, con una brillante jugada por la banda derecha, en colgar el centro que el argentino Germán Belterame, de Monterrey, no logró cabecear. En esa ocasión terminaron las ambiciones de la Liga MX, que tuvo que rendirse tras cuatro minutos de tiempo añadido. Es el segundo triunfo de las estrellas de la MLS contra el equipo estelar de la Liga MX, después de la victoria del año pasado en los penaltis. El próximo Juego de las Estrellas se disputará en 2023 en Washington DC, aunque la MLS todavía no ha decidido con qué formato ni contra qué rival. ¡SELLO PERUANO! Con Raúl Ruidíaz ?????? anotando desde los doce pasos, MLS All Stars ?????? derrotó por 2-1 a Liga MX All Stars ??????. El delantero del Seattle Sounders, que ingresó en el 62′ ?, con su gol le dio la victoria ?? al combinado americano ??. pic.twitter.com/8WRPr5Q6VX

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 11, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 11/8/2022

