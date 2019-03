Raúl Ruidíaz anotó su segundo gol consecutivo con Seattle Sounders en la MLS [VIDEO]

Entornointeligente.com / Con la ‘mecha’ prendida. Raúl Ruidíaz ha comenzado un arranque imparable con el Seattle Sounders de la MLS y este sábado anotó su segundo gol consecutivo en el triunfo por 2-0 contra Colorado Rapids por la jornada 2 del torneo estadounidense. El delantero peruano que le había anotado al Cincinnati FC en el debut, apareció libre en el área para definir con un potente zurdazo en el CenturyLink Field. El video fue subido a la plataforma de YouTube .

El Sounders abrió el marcador a los 5’ minutos por intermedio de Kelvin Leerdam luego de una serie de rebotes en el área de Colorado. Mientras que tres minutos después se hizo presente Ruidíaz para ampliar la ventaja del plantel dirigido por Brian Schmetzer, tal como se aprecia en el video de YouTube .

El español Victor Rodríguez ingresó con mucha potencia al área rival y antes de que le quiten el balón, tocó al medio con Ruidíaz quien en primer toque colocó el balón con el pie izquierdo al segundo palo del portero del Colorado, quien no pudo atajar el disparo del ex Universitario de Deportes. El video tiene miles de reproducciones en YouTube .

Con este gol, Raúl Ruidíaz lleva dos goles en la presente temporada y aumentó a 15 dianas desde que llegó al Seattle Sounders procedente del Monarcas Morelia.

Raúl Ruidíaz no fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, a disputarse el 22 de marzo en New Yersey y el 26 del mismo mes ante El Salvador en Washington, respectivamente. El entrenador argentino explicó que el futbolista de 28 año pidió no ser llamado por temas personales.

Make that SEVEN straight @MLS matches with a goal for @RaulRuidiazM ! 😳 #SEAvCOL | #SoundersMatchday pic.twitter.com/pvTHWgcHOF

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 10 de marzo de 2019

