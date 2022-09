Raúl Jiménez y su lucha contra la pubalgia para llegar al Mundial

Entornointeligente.com /

La participación del mexicano Raúl Jiménez en la Copa del Mundo Qatar 2022 está en riesgo debido a una pubalgia , pues el delantero de los Wolves no ha jugado desde el 31 de agosto y en la pasada Fecha FIFA trabajó en su recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico.

Actuales estrellas internacionales como Lionel Messi, Sergio Busquets y Marco Reus han luchado con la pubalgia en un lapso de su carrera y esta lesión también afectó a figuras como Xabi Alonso y Kaká, quien se vio afectado por este malestar durante su etapa con el Real Madrid. Sin embargo ¿de qué se trata la pubalgia ?

«La palabra pubalgia viene del pubis porque la lesión viene a esa altura y puede abarcar parte de la ingle y muchas veces llega hasta el glúteo y por increíble que parezca el dolor te puede llegar en el glúteo, en la ingle o en el pubis, es un dolor variable y no tiene una raíz como tal», señaló el doctor Israel Cabrera.

«A veces el dolor es hiperagudo de tal manera que no hay ningún fármaco que pueda controlarlo para que pueda descansar el sistema nervioso. A la hora que se siente atacado el sistema nervioso comienza a mandar impulsos más fuertes que muchas veces para el cerebro son incontrolables en cuestión de dolor, cuando se llega ese punto no hay más opción, tienes que ir al quirófano», agregó.

Raúl Jiménez ha sufrido varias lesiones en el último año que no dejan que retome su gran nivel Getty Images El tiempo necesario para superar la pubalgia varía según cada persona y cada forma de recuperación. El método tradicional requiere reposo durante varias semanas acompañado de terapias y desinflamatorios, sin embargo, si esto no resulta, los deportistas pueden verse orillados a pasar por el quirófano y estar varios meses fuera de las canchas.

Por ejemplo, Messi, luchó por primera vez con la pubalgia en 2016 y logró recuperarse en dos semanas. Sin embargo, en 2019, el argentino declaró a FM Club 94.7 que otra vez estaba sufriendo de pubalgia , por lo que durante ese periodo entrenaba poco.

Casos como el de Kaká y Raúl González jugaron con pubalgia durante años y su rendimiento se vio mermado, mientras que Xabi Alonso, exjugador del Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich, tuvo que operarse para evitar una osteopatía en el Pubis.

El doctor Israel Cabrera consideró que Raúl Jiménez tiene posibilidades de jugar el Mundial de Qatar 2022 , no obstante, advirtió que una mala recuperación o apresurar el regreso a las canchas podría traerle graves consecuencias.

«Se podría convertir en un problema crónico y degenerativo porque al no darle la asistencia adecuada tus nervios para que estén cuando menos en un 90% y vuelves a recaer ya después no podrás recuperarte más que el 85%, vuelves a tus actividades y vuelves a recaer y después será el 80 y así sucesivamente, yo conozco atletas que han dejado de ejercer su profesión o simplemente terminan haciendo a un lado porque el padecimiento ya no los deja regresar a un nivel competitivo», comentó,

El ariete de los Wolves reconoció que de no estar bien físicamente no descarta bajarse del avión a Qatar aunque Gerardo Martino lo esperará hasta el último día antes de entregar la lista definitiva.

«Soy optimista, la lesión preocupa pero el objetivo es ayudar a que se pueda recuperar, que no tire la toalla, que piense que va a llegar», declaró Gerardo Martino.

Es una realidad que en los últimos años la salud del «Lobo» mexicano se ha visto comprometida. Luego del golpe en la cabeza que sufrió en 2020 el atacante no ha podido ser protagonista en su equipo de nueva cuenta. Sin embargo, el jugador y su círculo cercano no pierden la fe de pronto verlo al 100 por ciento.

«Estamos muy contentos porque ya estamos muy cerca a pesar de la lesión que tiene él está muy confiado de que en una semana ya esté jugando nuevamente y esperemos porque todos tenemos pensado que es el mundial de Raúl», reveló el padre de Raúl Jiménez .

