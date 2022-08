Raúl Jiménez regresó a entrenar con los Wolves después de casi un mes de baja por lesión

Entornointeligente.com /

Raúl Jiménez regresó a los entrenamientos con el Wolverhampton luego de que sufrió una lesión de rodilla el pasado 23 de julio, razón por la que estuvo fuera casi un mes y se perdió el inicio de la Premier League.

A través de redes sociales, el club inglés compartió una foto del delantero mexicano mientras hacía trabajo en cancha, aunque esto no significa que todavía esté apto para competir en la liga inglesa.

«¡Adivinen quién está de vuelta en los entrenamientos!», puso la cuenta de los Wolves en español en Twitter.

Fue en un duelo de pretemporada ante el Besiktas , mismo en el que Raúl hizo gol, que el mexicano se lesionó la rodilla y la ingle. En un comunicado, fue como el club dio a conocer la lesión del seleccionado nacional.

«Raúl salió en el partido contra Besiktas después de estirarse para recibir el balón y sintió algo en la rodilla y la ingle. Los escaneos revelan que ha sufrido una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla y una distensión menos en el aductor. Ninguna de las dos lesiones es muy grave, pero se espera que esté fuera varias semanas», manifestó el jefe de rendimiento y medicina de los Wolves, Rob Chakraverty.

Raúl Jiménez regresa a las prácticas con los Wolves @Wolves Selecciones Editoriales Raúl Jiménez listo para volver a jugar, Tricolor preocupado por Funes Mori 1d Omar Flores Aldana Manchester United busca al Chucky Lozano según reportes en Inglaterra 20h ESPN Luis Suárez se refirió a la expulsión de Darwin Núñez: «Ahora lo van a buscar el doble o el triple» 4h 2 Relacionado Ante eso, se especuló sobre su recuperación, el tiempo que estaría fuera de las canchas e, incluso, su esposa, Daniela Basso , aclaró que su lesión no era de gravedad y que no iba a requerir cirugía, esto luego que se habló sobre el tema.

Además, en la selección nacional están contentos con que el estado de Raúl Jiménez haya mejorado y no haya requerido operación, situación que Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones nacionales, dijo este jueves.

«Raúl ya viene saliendo, ya está considerado para volver a jugar esta semana, esperamos que no vuelva a recaer. En el caso de Funes Mori esperamos que no sea seria, la de ayer, sufrió lesión muscular, esperamos que no sea de mayores consecuencias, tenemos fé que pueda estar, pero el futbol es así, esperemos que estén bien y lo valorarán los encargados de esa área», comentó Jaime Ordiales, director de selecciones mexicanas, en la presentación del torneo Revelations Cup 2022.

