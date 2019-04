Raúl García está más feliz con la idea de juego de Garitano

Entornointeligente.com / Raúl García se suma a la corriente general en el vestuario del Athletic de que se siente más feliz con Garitano que en la etapa inicial de esta campaña con Berizzo. No hay más que ver sus números: con el argentino metió un gol (muchas veces le mandaba a la banda para poner de mediapunta a Muniain o le colocaba en la medual pero más retrasado) y con el actual preparador rojiblanco ha anotado cinco goles en ocho partidos, que dieron puntos en cuatro de los casos. “La forma de jugar ahora y antes es totalmente diferente, tenía otro rol, la misión de hacer otro tipo de trabajo”, expone. Conviene que ahora, como enlace entre el medio campo y el ‘nueve’, se ve con más presencia en el área rival y disfruta de ocasiones “que antes no tenía”, pero, tan autocrítico como es siempre, no sólo achaca esta subida de rendimiento a la táctica; “es que antes no estaba como ahora por lo que sea, me siento cómodo”. Yuri en su día lo ciñó a que las palizas físicas con el Toto le hacían estar pesado de piernas. Los goles son “insignificantes” para Raúl. “No me como la cabeza, si sirven para el equipo siempre es bueno. Me gusta llegar al área tener ese remate cuando hay centros de banda y ocasiones, pero eso no quiere decir que no me vaya a adaptar a otra posición si así se me requiere”, indica.

