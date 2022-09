Raúl Fernández: ‘La no reelección objetiva siempre fue mi propuesta’

Entornointeligente.com /

El diputado Fernández busca la reelección en el 8-4 Eric Marciscano | La Estrella de Panamá El diputado independiente Raúl Fernández apuesta a la «no reelección objetiva», que según este significaría regular la reelección indefinida de los diputados. Esto implicaría poder volver a ser elegido en el cargo de manera inmediata solo por una vez tras haberlo ejercido.

Fernández, quien aspira a conservar su curul por la libre postulación en el circuito 8-4, dijo al programa «Portada» de La Estrella de Panamá, que es importante «valorar» la curva de aprendizaje de estos tres años, «no podemos pensar que no le podemos demostrar a los ciudadanos que quieren votar por políticos o diputados que han participado sin clientelismo, sin corrupción, sin nepotismo, con siete leyes de la República, como son la Ley de Teletrabajo, 100% de asistencia a la Asamblea Nacional, devolución del subsidio poselectoral de $100 mil», sostuvo.

«La única bancada en la cual yo me he comprometido a trabajar es en la independiente, nunca he pertenecido a algún partido político» RAÚL FERNÁNDEZ

DIPUTADO Manifestó que presentó en la Asamblea Nacional propuestas para regular la reelección indefinida a los diputados y que sea solo un periodo adicional. Reiteró que esa siempre ha sido su promesa, un solo periodo adicional, porque considera que no se puede tener políticos enquistados y mucho menos políticos que se enquistan con clientelismo.

Mencionó que lo intentará una vez más porque quiere demostrarle a la ciudadanía que hay oportunidad de votar por una clase distinta a la clase política tradicional, y para seguir proponiendo leyes en beneficio no solo para su circuito, sino para todos los panameños.

Por otra parte, Fernández dejó claro que en la única bancada dentro del Legislativo en la cual se ha comprometido a trabajar es en la independiente; con la única bancada que se ha reunido es con la independiente, que nunca ha pertenecido a ningún partido político.

«Cuando uno entra en este mundo público, quizá la gente empieza de manera subjetiva a tratar de impulsar puntos a favor o en contra de personas, pero quizá de manera infundada. Ha sido imposible no poder demostrar que yo pertenezco a una bancada independiente», afirmó.

Con respecto a las próximas elecciones, dijo que espera ver al resto de «independientes» unirse, a pesar de que hay varias coaliciones por la libre postulación.

