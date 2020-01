Raket neergekomen in de buurt van Amerikaanse ambassade in Bagdad

Entornointeligente.com /

BAGDAD – In de buurt van de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad is zaterdag een raket neergekomen. Volgens politiebronnen zou het gaan om een zogenoemde Katusha-raket. Bij de aanval vielen geen gewonden. Naast deze raket zouden er nog twee projectielen zijn neergekomen in de Green Zone, de beveiligde zone in de hoofdstad.

De projectielen kwamen neer in de buurt van een basis waar Amerikaanse legertroepen huizen. Het bombarderen van Amerikaanse doelen gebeurt vaker in Bagdad, maar nu volgen de aanvallen één dag na de droneaanval op de luchthaven waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi Al Muhandis werden gedood.

De aanval wordt gezien als een mogelijk gevaarlijke escalatie in de ‘schaduwoorlog’ tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. De Iraakse premier Adel Abdul Mahdi heeft zaterdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd voor Soleimani. In Bagdad liepen er zaterdag al tienduizenden mensen mee met een rouwstoet voor Soleimani en Al Muhandis.

De Iraakse Kataib Hezbollah-militie heeft de Iraakse veiligheidstroepen met klem aangeraden om weg te blijven van Amerikaanse bases in Irak. “Veiligheidstroepen moeten vanaf zondagavond op een afstand van niet minder dan duizend meter uit de buurt blijven”, citeerde de Iraakse tv-zender Al Mayadeen de militie. NU.nl

