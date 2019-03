“Raiva” venceu o Sophia de melhor filme, António-Pedro Vasconcelos, melhor realizador

Entornointeligente.com / A longa-metragem de Sérgio Tréfaut, que adapta o romance Seara de Vento , de Manuel da Fonseca, num retrato da exploração do trabalho e de injustiça social, liderou a noite ao arrecadar seis prémios, entre os quais o de melhor atriz principal, Isabel Ruth, melhor ator principal, Hugo Bentes, melhor ator secundário, Adriano Luz, e melhor fotografia, Acácio de Almeida. Filmado no Alentejo, a preto e branco, Raiva conquistou ainda o prémio de melhor argumento adaptado, para Sérgio Tréfaut e Fátima Ribeiro, conseguindo assim a vitória na quase totalidade das principais categorias. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever Quando da estreia do filme, em maio do ano passado, no festival IndieLisboa, Sérgio Tréfaut disse à agência Lusa que Raiva falava do abuso de quem detém toda a riqueza, sobre os que nada possuem. “É um filme completamente fora de moda. Porque hoje em dia o assunto social relacionado com justiça social, ou com pobreza e com o abuso de poder por parte de quem tem dinheiro, está completamente fora de moda”, por oposição a questões identitárias, raciais, sexuais. “A questão social e a pobreza não interessam a ninguém”, mesmo que subsistam, disse então Sérgio Tréfaut. Na contabilidade da noite, seguem-se os cinco prémios de Soldado Milhões , de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles, sobre o soldado Aníbal Milhais, que combateu na Primeira Guerra Mundial . O filme conseguiu o prémio de melhor argumento original (Jorge Paixão da Costa e Mário Botequilha), melhor montagem (João Braz), melhor som (Pedro Melo, Elsa Ferreira, Branko e Ivan Neskov), melhor direção artística (Joana Cardoso) e melhores efeitos especiais (Filipe Pereira e Manuel Jorge). Parque Mayer , de António-Pedro Vasconcelos, um filme de época sobre o teatro de revista e o Estado Novo, liderava a lista de nomeações, ao ser indicado para 15 prémios, mas conseguiu três: melhor maquilhagem e cabelos (Abigail Machado e Mário Leal) e melhor guarda roupa (Maria Gonzaga), além de melhor realização. Nos agradecimentos, António-Pedro Vasconcelos dedicou o prémio ao produtor e realizador António da Cunha Telles, que definiu como responsável “por tudo o que se fez [de bom] em Portugal” no cinema “e tudo o que não se fez, porque não o deixaram fazer”, recordando que o realizador de O Cerco não filma “há 13 anos”, “porque não o deixam filmar”. Vasconcelos reclamou por isso “mais meios para o cinema português e outras políticas”, “para que não se percam talentos”, sobretudo “entre os mais novos”. Na sétima edição dos prémios Sophia, o prémio de melhor documentário em longa-metragem foi para O Labirinto da Saudade , filme de Miguel Gonçalves Mendes sobre o pensamento do ensaísta Eduardo Lourenço. Em curta-metragem, o melhor documentário foi Kids Sapiens Sapiens , de António Aleixo, em que três miúdos falam sobre educação. Sleepwalk , de Filipe Melo, venceu o Sophia de melhor curta-metragem de ficção. Rodado nos Estados Unidos, o filme baseia-se numa banda desenhada concebida por Filipe Melo e Juan Cavia, para a revista Granta. Como curta-metragem de animação foi distinguida Entre Sombras , de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos. O filme foi nomeado para os Césares do cinema francês, em janeiro. A série Sara , de Marco Martins e Bruno Nogueira, com Beatriz Batarda, exibida na RTP2 no ano passado, venceu o prémio de melhor produção televisiva de ficção. Ana Bustorff, atriz secundária em Ruth , de António Pinhão Botelho, a banda sonora de Manuel João Vieira, para Cabaret Maxime , de Bruno Almeida, e a canção Cudin , de Tibars (Miguel Moreira) e Vasco Viana, para Djon África , de Joao Miller Guerra e Filipa Reis, foram outros distinguidos. Os prémios Sophia de carreira, anunciados anteriormente, foram entregues aos atores Lia Gama e Pedro Éfe. Os filmes vencedores (melhor filme, documentário de longa-metragem, melhores ‘curtas’ e prémio Sophia Estudante) serão exibidos na primeira edição da Festa do Cinema, a ocorrer em todo o país, nos dias 13 a 15 de maio. A Festa do Cinema, com preços reduzidos em sala, terá este ano uma segunda edição, em outubro. Esta é a lista completa de premiados: Melhor Filme : “Raiva” Melhor Realizador : António-Pedro Vasconcelos — “Parque Mayer” Melhor Atriz Principal : Isabel Ruth — “Raiva” Melhor Ator Principal : Hugo Bentes — “Raiva” Melhor Atriz Secundária : Ana Bustorff – “Ruth” Melhor Ator Secundário : Adriano Luz -“Raiva” Melhor Documentário em Longa-Metragem : “O Labirinto da Saudade”, de Miguel Gonçalves Mendes Melhor Documentário em Curta-Metragem : “Kids Sapiens Sapiens”, de António Aleixo Melhor Curta-Metragem de Ficção : “Sleepwalk”, de Filipe Melo Curta-Metragem de Animação : “Entre Sombras”, de Mónica Santos e Alice Guimarães Prémio Sophia Estudante : “Terra Ardida”, de Francisco Romão — ETIC Melhor Série/Telefilme : “Sara”, de Marco Martins – Ministério dos Filmes Melhor Direção de Fotografia : Acácio de Almeida — “Raiva” Melhor Argumento Adaptado : Sérgio Tréfaut, Fátima Ribeiro, adaptado do romance “Seara de Vento”, de Manuel da Fonseca – “Raiva” Melhor Argumento Original : Jorge Paixão da Costa e Mário Botequilha — “Soldado Milhões” Melhor Canção Original : “Cudin” – Composição por Miguel Moreira aka Tibars e Vasco Viana — “Djon África” Melhor Banda Sonora Original : Manuel João Vieira – “Cabaret Maxime” Melhor Montagem : João Braz — “Soldado Milhões” Melhor Maquilhagem e Cabelos : Abigail Machado e Mário Leal– “Parque Mayer” Melhor Guarda Roupa : Maria Gonzaga – “Parque Mayer” Melhor Som : Pedro Melo, Branko Neskov, Ivan Neskov e Elsa Ferreira – “Soldado Milhões” Melhor Direção Artística : Joana Cardoso – “Soldado Milhões” Melhores Efeitos Especiais/Caracterização : Filipe Pereira e Manuel Jorge – “Soldado Milhões”LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com