Rainha Isabel II. Joe Biden confirma presença nas cerimónias fúnebres

Entornointeligente.com /

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, confirmou esta sexta-feira que estará presente nas cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II.

«Sim. Ainda não conheço os detalhes mais irei», respondeu o chefe de Estado norte-americano, em declarações aos jornalistas. Note-se que ainda não se sabe quando será o funeral da monarca, que morreu na quinta-feira, sendo a dada mais provável o dia 19 de setembro, tendo em conta que o previsto é que o funeral de Estado aconteça ao 10.º dia.

O Presidente dos Estados Unidos da América confessou que não contactou com o novo Rei, Carlos III.»Conheço-o. Ainda não lhe falei. Não lhe telefonei», disse aos jornalistas, antes de embarcar no seu avião em Columbus, Estado do Ohio, onde efetuou uma deslocação.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com