Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Concurso do INSS Funeral de Elizabeth II Leandro Lehart condenado Rainha Elizabeth II é sepultada: veja detalhes da cerimônia em Londres Eventos planejados de maneira meticulosa seguiram um cronograma minuto a minuto. Sepultamento foi no mesmo local onde está seu pai, o rei George VI, e sua mãe. Por Sávio Ladeira, g1

19/09/2022 09h16 Atualizado 19/09/2022

Funeral de Elizabeth II: 6 momentos do adeus à monarca britânica

Depois de 4 dias de velório aberto em que o caixão foi visitado por cerca de 400 mil pessoas para homenagear a rainha Elizabeth II (entre elas, mais de cem chefes de Estado e membros da realeza de todo o mundo), o corpo da monarca foi sepultado nesta segunda-feira (19) no Castelo de Windsor, que fica nos arredores de Londres.

«A rainha foi sepultada junto com o duque de Edimburgo, na capela memorial do Rei George VI», disse o comunicado no site da família real.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

O duque de Edimburgo foi o príncipe Philip, marido de Elizabeth II, e o rei George VI foi o pai da monarca.

O dia do funeral foi declarado feriado no Reino Unido , e os eventos foram planejados de maneira meticulosa durante anos, seguindo um cronograma com horários precisos.

1 de 7 Caixão da rainha Elizabeth acompanhado de um globo religioso, seu cetro, sua coroa sobre uma almofada e um buquê — Foto: Alkis Konstantinidis/Pool/REUTERS Caixão da rainha Elizabeth acompanhado de um globo religioso, seu cetro, sua coroa sobre uma almofada e um buquê — Foto: Alkis Konstantinidis/Pool/REUTERS

Veja abaixo cada etapa do funeral:

6h30 (2h30 em Brasília): Palácio de Westminster fecha as portas para o público

Christina Heerey foi a última civil a passar pelo caixão de Elizabeth II, às 6h34, marcando o fim do velório aberto ao público . «Um verdadeiro privilégio. Eu me senti muito honrada por ter tido a oportunidade de poder ir lá e vê-la», disse Heerey em entrevista à «BBC.»

‘Verdadeiro privilégio’, diz última pessoa da fila do velório de Elizabeth II

Antes do funeral, o caixão ficou desde o dia 14 no Palácio de Westminster para receber homenagens do público. Para ver a rainha, no entanto, as pessoas tiveram que enfrentar filas de mais de 8 km e até 17 horas de espera.

11h (7h em Brasília): cerimônia religiosa na Abadia de Westminster

Após uma procissão que acompanhou o caixão do salão onde foi o velório até a Abadia de Westminster, a cerimônia religiosa marca o início do funeral de Estado, onze dias após a morte da monarca.

Pela primeira vez, desde o início das cerimônias de despedida, os filhos mais velhos do príncipe William e Kate Middleton participaram de um ato oficial. Os príncipes George e Charlotte cortejaram o caixão da bisavó na entrada da Abadia de Westminster.

LEIA TAMBÉM

FOTOS: Funeral da rainha Elizabeth II Elizabeth 2ª: imagem inédita da rainha é divulgada na véspera do funeral Capela de São Jorge, a última morada da rainha Elizabeth II

2 de 7 O príncipe George, filho de William e Kate, chega à Abadia de Westminster, em 19 de setembro de 2022. — Foto: Reuters O príncipe George, filho de William e Kate, chega à Abadia de Westminster, em 19 de setembro de 2022. — Foto: Reuters

A cerimônia teve duração de aproximadamente uma hora. O sermão foi pronunciado pelo arcebispo de Canterbury e líder espiritual da Igreja Anglicana, Justin Welby.

Mais de cem presidentes, chefes de governo e membros da realeza de todos os continentes do mundo participam da cerimônia de funeral de Estado da rainha. Veja aqui fotos deles .

No final, após dois minutos de silêncio, a nova versão do hino nacional, agora com os dizeres «Deus salve o rei» foi tocado na missa, encerrando a cerimônia.

12h (8h em Brasília): Início da procissão até o Castelo de Windsor

Após a missa, começou a primeira parte do cortejo até o Castelo de Windsor. Um trajeto de 2,5 km até o Arco de Wellington, acompanhado pelos quatro filhos da rainha, além dos netos William e Harry, as esposas deles, Kate e Meghan, e dois dos bisnetos da monarca, os príncipes George e Charlotte, que são filhos de William e Kate.

Em todo o caminho, o Big Ben, o famoso relógio de Londres, tocou badaladas.

Sobre o caixão, além de um globo, o cetro e a coroa reais, foi colocado um buquê com um bilhete do rei Charles III, filho da monarca. O cartão diz: «In loving and devoted memory, Charles» , que pode ser traduzido como «Em memória amorosa e devotada, Charles».

3 de 7 Bilhete escrito pelo rei Charles III deixado no buquê sobre o caixão da rainha Elizabeth II — Foto: Hannah McKay/Pool/REUTERS Bilhete escrito pelo rei Charles III deixado no buquê sobre o caixão da rainha Elizabeth II — Foto: Hannah McKay/Pool/REUTERS

Além da família da rainha, participam do cortejo nada menos que 4 mil militares do Reino Unido e de países da Commonwealth – a comunidade de nações que fizeram parte do império britânico – além de funcionários próximos à monarca.

Depois, o caixão foi colocado em um carro para fazer o resto do trajeto, de mais de 30 km e com duração prevista de 2 horas, chegando ao Castelo de Windsor por volta de 15h (11h em Brasília).

4 de 7 Cortejo fúnebre segue unido durante cerimônia do funeral da rainha Elizabeth II — Foto: Andrew Boyers/REUTERS Cortejo fúnebre segue unido durante cerimônia do funeral da rainha Elizabeth II — Foto: Andrew Boyers/REUTERS

15h (11h em Brasília): Procissão em Windsor

5 de 7 Cortejo com caixão da rainha Elizabeth II chega a Windsor — Foto: Aaron Chown/Pool photo via AP Cortejo com caixão da rainha Elizabeth II chega a Windsor — Foto: Aaron Chown/Pool photo via AP

Após a chegada do caixão em Windsor, começa um cortejo até a Capela de São Jorge. O Rei Charles III e outros membros da família real acompanham a procissão pelo Castelo de Windsor até a entrada da capela.

Funcionários da rainha, como seus cozinheiros, também recepcionaram o corpo.

6 de 7 Mapa mostra local onde será o sepultamento da rainha Elizabeth II em Londres — Foto: Arte g1 Mapa mostra local onde será o sepultamento da rainha Elizabeth II em Londres — Foto: Arte g1

7 de 7 Carro funerário com o caixão da Rainha Elizabeth II chega ao Castelo de Windsor — Foto: REUTERS/Henry Nicholls Carro funerário com o caixão da Rainha Elizabeth II chega ao Castelo de Windsor — Foto: REUTERS/Henry Nicholls

16h (12h em Brasília): Cerimônia na Capela de São Jorge

Última cerimônia de uma série de eventos do funeral da rainha Elizabeth II acontece na Capela de São Jorge, local onde o caixão será sepultado. A missa conta com a presença da família real e de líderes mundiais.

A construção é dividida em duas grandes áreas. Parte dos convidados ficaram na nave, que é a porção inicial da capela. Na parte de trás, no coro, ficaram os membros da família real.

O caixão ficou posicionado no meio da área do coro. A coroa e o cetro reais e o globo religioso, itens que estavam sobre o caixão, foram levados para o altar no início da cerimônia. O rei Charles III colocou sobre o caixão um pano representando os guardas granadeiros, um dos mais antigos grupos da monarquia.

O Lord Chamberlain, o oficial mais graduado da casa real, então quebrou sua 'varinha de ofício', o que simboliza o fim de seu serviço à soberana, e a colocou no caixão.

Justin Welby, arcebispo de Canterbury, disse aos presentes que a dor sentida no Reino Unido e no mundo refletia a «vida abundante e serviço amoroso» da rainha.

A música que tocou no casamento da rainha em 1947 e sua coroação, seis anos depois, foi tocada novamente.

A cerimônia religiosa terminou com o caixão descendo automaticamente por um elevador para a área do sepulcro.

19h30 (15h30 em Brasília): O sepultamento da rainha Elizabeth II

A monarca foi sepultada junto com os corpos de seu pai, o rei George VI, de sua mãe Elizabeth e as cinzas de sua irmã Margaret. O caixão de seu marido, o príncipe Philip, também ficará no local.

Essa última etapa do funeral aconteceu em uma cerimônia privada, somente com os membros da família real. Ela não será transmitida ao público.

Anterior Webstories Próximo Veja o resumo dos principais acontecimentos do funeral da rainha Elizabeth II

.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com