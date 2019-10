Rafael Simón Jiménez: Que pasa en América Latina

Entornointeligente.com /

Las convulsiones y sacudidas que han marcado los tiempos recientes en distintos países del continente, ha dado lugar a los análisis y explicaciones más disimiles sobre sus causas y repercusiones. Desde los razonamientos simplistas y reduccionistas que condicionados por marcadas posiciones ideológicas pretenden atribuir a vanguardias radicales como el Foro de Sao Paulo la culpa de todo lo sucedido, hasta quienes profundizando en las realidades nacionales buscan en factores históricos, económicos, sociales, institucionales y morales, las reacciones incontroladas de las multitudes que han sacudido desde la “modélica “Chile hasta la siempre levantistica Haití, pasando por la rebelión indígena del Ecuador.

Estos fenómenos de multitudes movilizadas, en la mayoría de los casos al margen de todo mecanismo de representación, que levantan exigencias de reivindicaciones específicas, pero que a la par impugnan el funcionamiento del conjunto del sistema político-institucional, sin tener claro un ideario, ni siquiera unas ideas alternativas comunes que las convoquen y movilicen, delatan la precariedad y el descredito de liderazgos y organizaciones, y dan fe de la profundidad, de lo estructural de la crisis, y de la urgencia en la adopción de medidas que vayan mas allá de las concesiones coyunturales.

Una primera aproximación al problema, nos lleva a una conclusión que por obvia y perogrulla no deja de tener incuestionable vigencia, y es que los sistemas democráticos no pueden exhibir vitalidad, estabilidad y gobernabilidad, mientras no sean capaces de generar modelos económicos y sociales que aseguren crecimiento con equidad, justicia social y oportunidades para todos. La pobreza, la exclusión, las grandes brechas entre una minoría que concentra la riqueza y una mayoría postergada en la satisfacción de sus necesidades materiales elementales, va sin duda incubando niveles de insatisfacción, desafección y cuestionamiento al conjunto del sistema constituyéndose en un volcán silencioso capaz de estallar con fuerza cuando cualquier hecho circunstancial actué como disparador.

Quien puede dudar de las intenciones demoniacas y desestabilizadoras de ese club de comunistas trasnochados que se agrupan en el foro de Sao Paulo. Ahora bien sus predicas y sus actuaciones, generalmente confinadas a minorías insignificantes, solo pueden encontrar anclaje en sociedades donde el hambre, la indignidad y la exclusión, creen el ambiente propicio para que sus desquiciados planteamientos tengan pertinencia y sean capaces de generar violencia incontrolada.

Ahora cuando centramos el análisis en las realidades actuales de Chile, Ecuador, Haití, y en menor medida en Honduras, Guatemala y Perú, porque no recordar cómo se produjo el naufragio de la Democracia Venezolana, ejemplar y aparentemente solida e invulnerable en un continente plagado de gobiernos genocidas militares.

Esa Democracia forjada tras el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, apuntalada por un consenso político y por las grandes expectativas de los sectores populares, pudo salir airosa y derrotar contundentemente los intentos insurreccionales en la década de los sesenta del pasado siglo, precisamente porque la mayoría de los ciudadanos disfrutaban de sus bondades en una sociedad que tras la expansión del sistema educativo y de los planes de desarrollo nacional, vio multiplicar sus oportunidades, en un indetenible ascenso y movilidad social , generando una sensación de bienestar y de beneficios compartidos, que daban solidez a su régimen de libertades, y que generaban una adhesión mayoritaria de la población hacia la democracia, sus líderes y organizaciones representativas.

Esa estabilidad, gobernabilidad y bienestar contra la que se estrellaron las perversas intenciones de Fidel Castro, comenzaron a flaquear y agrietarse, cuando instituciones, partidos y dirigentes, propiciaron un proceso de decadencia, que quebró el “pacto social “que apuntalaba al sistema y que se fundamentaba en un reparto de la renta que aunque injusto y desigual, permitía por su magnitud satisfacer demandas colectivas.

El incremento progresivo de la pobreza, el desmejoramiento de la calidad de vida de la clase media venezolana, el decaimiento del sistema educativo, la creciente corrupción, el ejercicio bandidesco de la política, que determino el repudio de la gente, hacia los partidos y liderazgos en los que había depositado su confianza por cuarenta años, fue creando el ambiente propicio para la aparición de un mensaje y un líder demagogo, verborreico y promesero como Hugo Chávez, que lanzando un relato vengador y patibulario logro cautivar al mismo pueblo que por cuatro décadas había acompañado a las organizaciones tradicionales, decretando el desbarrancamiento del sistema político venezolano.

Nada distinto a lo que ya ocurrió en Venezuela, es lo que está pasando en la mayoría de los países de la Región. La democracia es un sistema que debe reformarse, reactualizarse y renovarse permanentemente, siempre colocando los oídos de los gobernantes muy cerca de las necesidades, clamores y expectativas de la gente. La democracia no es inmutable, ni impermeable a las dinámicas sociales, se acaba de demostrar en un país en apariencia paradigmático como Chile, donde el mito del “oasis “en un continente inestable ha dado paso a una situación de caos y violencia generalizada.

Así como la democracia no es compatible con el autoritarismo, la violencia o la arbitrariedad, tampoco es posible coexistir indefinidamente con la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la corrupción. La vacuna contra los planes malévolos, de ese club de desadaptados y sociópatas del denominado Foro de Sao Paulo, no está en la virulencia de quienes lo hacen responsables, magnificando sus modestos alcances, de todo lo que pasa en el continente, sino sensibilizando a las elites, a los sectores dirigentes, a los partidos y organizaciones sociales, y sobre todo a los gobernantes de que el verdadero enemigo de la democracia, y el que amenaza su estabilidad, es el hambre, la injusticia, la pobreza y todos los subproductos de un sistema que termina funcionando solo para beneficio de minorías privilegiadas.

