Rafael Simón Jiménez: Maduro debe explicar a dónde van los 100 millones de dólares que quema semanalmente en el BCV

Entornointeligente.com /

Prensa Unión y Progreso / 12 de agosto de 2022. . El vicepresidente de Unión y Progreso, Rafael Simón Jiménez rechazó que Nicolás Maduro y su gobierno ignore a miles de trabajadores que han salido a las calles durante semanas para exigir el cumplimiento de sus derechos contractuales. Descartó la respuesta del chavismo de decir que no hay dinero para pagarles a los empleados públicos, cuando semanalmente queman a través del BCV entre 80 y 100 millones de dólares.

«Ningún trabajador está pidiendo aumento de sueldo, están pidiendo lo que por derecho y convenio les corresponde. Están clamando que les paguen lo que les deben. La política laboral del gobierno ruborizaría y dejaría pasmado al creador de la Escuela de Chicago y a los enemigos más aberrantes de la clase trabajadora. Todos quedarían en pañales ante este gobierno que se hace llamar obrerista y ha acabado con la clase trabajadora», declaró al periodista Kiko Bautista en Globovisión. Fustigó que Maduro «ningunee» a los trabajadores diciendo que no hay plata para pagarles, cuando está quemando entre 80 y 100 millones de dólares semanales para contener el tipo de cambio. «Hay que preguntarle a dónde van esos millones de dólares».

En este mismo orden de ideas, dijo que cualquier medida del Fondo Monetario Internacional u otro organismo multilateral se quedaría «pálido y sería Blanca Nieves y los siete enanitos, ante lo que está haciendo el gobierno: liquidación del salario, destrucción del trabajo, privilegiando a la producción extranjera» y siguió «este es el gobierno del parche y el remiendo porque no tienen capacidad de sustentación».

A su juicio, Maduro debería arreglarse con EEUU y resolver el problema de las sanciones para poder tener acceso a ayuda internacional, ya que no tienen capacidad de hacer ninguna medida económica sustentable. «Sabemos que la lentitud es por falta de convicción y por eso es razonable que Maduro tenga los niveles de rechazo más altos, por destruir el país».

Imponer a Jorge Arreaza en Barinas

También, aprovechó para denunciar que Maduro intenta sacar al gobernador Sergio Garrido de Barinas e imponer la figura de Jorge Arreaza. «Maduro pregunta que dónde está Garrido y el gobernador estaba barriendo barro de las lluvias con la gente en Socopó. El chavismo cometió una inmensa estupidez desconociendo el resultado electoral el 21 de noviembre y eso lo llevó a una tremenda paliza y ahora, trata de implantar la figura del señor Arreaza que ni siquiera conoce Barinas».

«Maduro está empeñado en eso y lo denuncio públicamente, quiere desmantelar la gobernación, le quita los recursos para dárselos al gobierno nacional. Venimos de 22 años del chavismo en Barinas y ahora arremete contra Garrido al crear situaciones artificiales para sacarlo y montar a Arreaza, cuando este no tiene ninguna oportunidad de liderazgo», exclamó.

Entendimiento y primaria

Sobre la primaria de la Plataforma Unitaria, Rafael Simón Jiménez comentó que se reunió con el secretario Omar Barboza y aseguró que ambos tienen claros que es momento de que todas las oposiciones se entiendan.

«Lo respeto mucho porque es un hombre de entendimiento, de diálogo y es bueno que el G4 haya rectificado su política de confrontación y abstención que dilapidó la gran victoria de 2015, pero tras pasar de la abstención a la participación no puedes decir que tienes el posicionometro para decir quien no y quien sí».

«Nos necesitamos todos para salir del gobierno y es mejor estar al lado de algunas personas que no nos gustan que pasar 6 años más de holocausto social con Maduro. No queda otro camino porque nos necesitamos todos y eso forma parte del criterio de Barboza. Sabe que no hay que poner muros, ya el que se quiera automarginar es otra cosa».

Para finalizar, subrayó que cada líder opositor debe canalizar el sentimiento de cambio, deponer sus intereses partidistas y generar el cambio político de una vez por todas.

NOTA DE PRENSA UNIÓN Y PROGRESO

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com