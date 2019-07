Rafael Ramírez le revela el “secreto” a Maduro y vuelve a quitarle el sueño a Diosdado

Entornointeligente.com /

Foto/Archivo El ex presidente de Petróleos de Venezuela y ex representante en las Naciones Unidad, Rafael Ramírez aseguró que Diosdado Cabello patea la mesa de negociación iniciada por el gobierno de Noruega, “porque sabe que el será negociado”.

La Patilla

En una entrevista a TV Venezuela, Ramírez explicó que Diosdado es “contradictorio”, por lo que aseguró que él está pidiendo su espacio, porque “en cualquier negociación, Diosdado será negociado por Maduro”.

A su juicio el proceso carece de legitimidad y credibilidad, “hay que buscar una salida política, el problema es que hay una falta de legitimidad, ¿a quién representan los que están negociando?, ¿qué cantidad del país? Yo creo que son dos élite que están hablando por el resto de todos a los venezolanos”.

“No puede haber una negociación de espalda al país, nadie sabe lo que están negociando. Nosotros somos los dueños de nuestro futuro y los venezolanos deberíamos tener la capacidad de resolver nuestros propios problemas”.

º2

Sobre PDVSA dijo que “esta Quevedo, un hombre que es de Diosdado, hay gente de los hermanos Rodríguez, están empresarios, están defalcando al Estado”. Explicó que ocurre esto porque “están de manera ilegal obteniendo permisos que están en la Ley (…) Se le firmó un decreto a Quevedo en el que puede hacer lo que quiera, que se han beneficiado son los grupos de Tareck El Aissami”.

El ex presidente PDVSA aseguró que otro sector por el que el Régimen se sostiene “es el militar, lo que hicieron en el arco minero, la extracción del oro, se ha vuelto una nueva forma de financiarse, que ese oro ha sido cambiado en Turquía por ejemplo”. Indicó que no hay rendición de cuentas, reveló que en el último año que estuvo en el Gobierno le dio 45mil millones de dolares, Maduro lo entregó a varias empresas y “nadie sabe que se hizo con ese dinero porque ellos no le rinden cuenta a nadie”.

Marco Rubio aseguró que Diosdado está robando el control de Venezuela a Maduro https://t.co/PXoZcKQjYa pic.twitter.com/T84pAlriKs

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) July 26, 2019

LINK ORIGINAL: Venezuela Al Dia

Entornointeligente.com