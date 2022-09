Rafael Ramírez: «Chevron no podrá rescatar la industria petrolera del país»

Entornointeligente.com /

El exministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, expresó su desacuerdo con los análisis que afirman que la flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) puede incrementar la producción de crudo en el país.

«No hay nada que Chevron pueda hacer para rescatar la industria petrolera en el país a menos que le entreguen toda Pdvsa, lo cual tampoco daría resultado; y la razón es porque no hay garantía jurídica, ni capacidad laboral» expresó Ramírez en declaraciones reseñadas por el portal Petroguía.

Ramírez aseguró que dentro de Pdvsa los trabajadores viven con un «sueldo de miseria», además, el exministro asegura, que a esta problemática se le suma que el sector privado petrolero del país se encuentra desmantelado o fuera de nuestras fronteras.

«La producción se vino abajo con Manuel Quevedo como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA y la militarización de la empresa», aseveró Ramírez.

Ramírez sentenció que «PDVSA no separa los condensados que se están trayendo de Irán, no los puede contabilizar por separado y por eso la producción real venezolana no sobrepasa los 500.000 barriles por día a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro tiene años prometiendo que va a regresar a los niveles que se tenían en 2013»

