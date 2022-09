Rafael Puello, el periodista con discapacidad visual que cubre la actividad del Cruz Azul

Entornointeligente.com /

MÉXICO — Cruz Azul abrió las puertas de La Noria este martes previo a sus partidos ante León y Pumas de esta semana. Además de las novedades que prepara Raúl Gutiérrez para el doble compromiso, destacó durante el entrenamiento la presencia de Rafael Puello Ocampo , un periodista con discapacidad visual, quien recorrió las instalaciones de la institución cementera con la mano en el hombro de su compañera Citlallin, quien lo guía y le describe los ejercicios que realizó La Máquina.

«Tengo, desde los 16 años y medio, glaucoma por una negligencia médica. Era futbolista en la Tercera División del Necaxa, de ahí fue de manera progresiva y es un proceso largo, pero me fui adaptando con gran apoyo de mi padre que es el 90 por ciento de este resultado, además de actitud, preparación», expresó Puello , quien forma parte de Míster Futbol Oficial , un canal de YouTube, además de que también dirige a Lobos Juventus, un equipo infantil amateur.

«Tenía una alergia ocular, propia de la adolescencia, llamada conjuntivitis primaveral, algo muy tratable, de hecho, usaba lentes con muy poca dioptría, veía muy bien, estaba en óptimas condiciones, era atleta de alto rendimiento, estaba en la Tercera División. Voy a una clínica particular con mi padre, me hacen un chequeo y me mandan unas gotas equivocadas, erróneas. Era esteroide, gotas esteroide que se tiene que suministrar de cinco a siete días por mucho, yo las usé tres o cuatro meses sin saberlo. Uno se confía de que da resultados inmediatos, pero a la larga me provocó un glaucoma progresivo y permanente», cuenta ‘Rafa’ sobre la manera en la que perdió la vista durante su adolescencia.

Rafael Puello, periodista con discapacidad visual, en el entrenamiento del Cruz Azul ESPN Puello , con la guía de Citlallin, llegó a la Cancha 2 de La Noria, se paró a un costado del terreno de juego en el que entrenaba el conjunto de Raúl Gutiérrez y ante cualquier duda sobre los trabajos que ponía el ‘Potro’, preguntaba a Citlallin o a los cercanos para saber lo qué se realizaba sobre el terreno de juego.

«Me baso mucho a la intuición que tengo en cancha, al sonido del balón, a los gritos, soy de cancha totalmente y es mucho eso, la cercanía de la cancha, oler el pasto, oler el césped», compartió el periodista

La capacidad de la vista de Puello es cambiante, puede variar entre el ocho al 10 por ciento, pero no menos, por lo que la tecnología es su principal aliado en la vida diaria y al momento de seguir un partido de futbol.

«Lo que yo le planteo a la gente que está cerca de mí, es que muchas cosas se hacen con el cerebro, la cancha la traes tatuada en la cabeza, los jugadores, la memoria, la ubicación espacial, porque yo tuve vista mucho tiempo, te vas dando una idea y siempre la comunicación que traes por dentro para que a la gente les puedas explicar, les puedas facilitar tu trabajo», concluyó Puello .

