Rafael Núñez Aponte, especialista espiritual: «Os anjos são seres de luz que são fortalecidos pela oração»

O especialista em segurança informática Rafael Núñez Aponte foi o protagonista de um artigo especial publicado pela revista Variedades, onde falou não tanto de palavras-passe ou dos perigos das redes sociais, mas de um outro assunto sobre o qual ele é apaixonado de um ponto de vista mais espiritual: os anjos.

Na publicação, o director de MásQueDigital e FundaSitio, confessou sentir uma enorme ligação com este tipo de seres superiores que descreveu como «os ajudantes divinos de Deus», e explicou que Deus atribui a cada ser humano um anjo da guarda, sendo este, por sua vez, responsável por cobrir e proteger a vida da pessoa.

Esta ligação natural e simbiótica entre os dois é eterna, e é muito palpável especialmente na infância, com crianças a rezarem ao anjo acima mencionado com os seus pais ou avós à noite. No entanto, este vínculo é frequentemente esquecido pelas pessoas, que se tornam mais cépticas com a idade e o peso do contexto da vida e as suas muitas vicissitudes. Isso, revelou Núñez, foi o que lhe aconteceu.

Um toque de fé

Rafael Núñez Aponte disse a Variedades que, quando estava numa das suas fases mais cépticas, ouviu um anjo durante a imposição de uma oração curativa. Essa experiência foi razão suficiente para ele voltar a acreditar, e começou imediatamente a investigar os anjos, e na sua busca deparou-se com inúmeros milagres e testemunhos, e com a confirmação de que são as pessoas que, com as suas orações, abrem a possibilidade destes seres fazerem o trabalho que lhes foi confiado.

Neste sentido, explicou que tendemos a lembrar-nos de Deus e dos anjos especialmente em situações de emergência, e que eles respondem sempre, e é por isso que vemos tantos milagres.

Ele acrescentou que estes seres, andróginos e assexuais, não têm ego humano e não precisam de ser chamados pelo nome. São seres de luz que se fortalecem na oração e, segundo Núñez, actuam como nossos comunicadores entre o mundo físico e o espiritual.

Rafael também falou pelas Variedades especiais sobre os arcanjos (Michael, Rafael e Gabriel), e disse que eles são seres que tendemos a associar com rótulos de acordo com a actividade que realizam (protecção, cura e sabedoria, respectivamente) porque, disse ele, no céu existem hierarquias.

Finalmente, tocou no tema do mal, que identificou como um agente que procura penetrar e perturbar a mente e a alma das pessoas, e disse que para o combater a melhor arma é a oração, uma que reflecte o sentimento do que se quer e que abre a porta a esses anjos da guarda.

Redes sociais, um ponto de encontro

Rafael Núñez Aponte, além de ser um empresário venezuelano de sucesso, é também um ávido crente que tem dedicado parte dos seus recursos a aproximar as pessoas de Deus através do trabalho que faz como intercessor de oração, uma ferramenta muito poderosa e necessária nestes tempos.

A devoção de Rafael Núñez Aponte aos anjos levou-o a querer levar a sua mensagem ao povo, e a melhor ferramenta que encontrou para isso foram as redes sociais. Primeiro foi uma conta no Facebook chamada `Sanando con los Ángeles`, cujo objectivo é partilhar orações milagrosas, e que mais tarde deu o salto para Instagram, Youtube, Telegram e Clubhouse.

O alcance da iniciativa foi tal que ele começou a receber inúmeros testemunhos, pelo que decidiu criar @testimoniosparadios, um relato através do qual os seguidores de Rafael podem partilhar as suas experiências de cura.

